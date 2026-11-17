La criptomoneda número cinco en capitalización ganó 1,11% en el día. Cuáles fueron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Esta blockchain es una alternativa clave para DeFi y NFT, consolidándose por su velocidad y costos bajos, pese a desafíos de red.

Este martes, Solana, logró una capitalización de u$s42.361,61 millones, tras experimentar un alza de 1,11% en las últimas 24 horas, operando a u$s71,59 en la plataforma de Binance.

El martes 17 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,16 billones, según el panel de CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -1,03% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 59,26%, Ethereum en el 9,95%, y el resto de criptomonedas representa el 30,79%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el martes 17 de noviembre es:

Bitcoin: u$s63.576,17 (-1,59%)

Ethereum: u$s1.760,90 (-3,38%)

BNB: u$s584,44 (-0,49%)

Ripple: u$s0,95 (-0,06%)

Solana: u$s71,59 (1,11%)

Cardano: u$s0,15 (-1,16%)

Polkadot: u$s0,72 (-1,36%)

Dogecoin: u$s0,06 (-1,56%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este martes 17 de noviembre:

Bitcoin: $108,68 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $996.909,61

Ripple: $1.626,93

Solana: $122.786,50

Cardano: $257,72

Polkadot: $1.231,75

Dogecoin: $99,11

Polygon: $137,96

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al martes 17 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.696,80

DAI: $1.691

USDC: $1.697,30

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana representa un ejemplo de innovación tecnológica en el ámbito de blockchain. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con una sólida experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 con la intención de resolver problemas de escalabilidad presentes en redes como Bitcoin y Ethereum.

La clave de Solana está en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un algoritmo que permite organizar transacciones de forma eficiente antes de ser confirmadas. Este sistema marca una diferencia crucial con Ethereum, cuya capacidad inicial de 15 transacciones por segundo contrasta con las miles que puede procesar Solana.

Desde el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una de las plataformas blockchain más rápidas y económicas. Estas características la convirtieron en una opción ideal para desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en sectores como DeFi y NTF, donde Ethereum ha enfrentado críticas por sus altos costos.

El ecosistema de Solana ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a su enfoque en accesibilidad y escalabilidad. Si bien Ethereum sigue siendo el líder en términos de adopción global, Solana se posiciona como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan rendimiento y costos bajos.

A pesar de su éxito, Solana no está exenta de desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. Sin embargo, tanto el equipo como la comunidad han trabajado activamente para superar estos obstáculos y reforzar su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y bajos costos, lo que la posiciona como un fuerte competidor frente a Ethereum.