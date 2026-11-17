En las últimas 24 horas, la segunda mayor criptomoneda descendió un 3,38%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Las stablecoins como USDT y USDC lideran la demanda en Argentina, donde los inversores buscan refugio frente a la volatilidad de los activos digitales.

El mercado global de criptomonedas retrocede un 1,03% este martes, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 59,26% de la capitalización total.

Ethereum registra una caída del 3,38% en las últimas 24 horas, cotizando a u$s1.760,90 y manteniendo una participación del 9,95% en el mercado cripto.

Ethereum bajó 3,38% en las últimas 24 horas, situándose en u$s1.760,90 por unidad este martes, con una capitalización de u$s215.230,88 millones, según Binance.

Este martes 17 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,16 billones, con más de 40.219 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -1,03% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,26%, seguido de Ethereum con el 9,95%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este martes 17 de noviembre:

Bitcoin: u$s63.576,17 (-1,59%)

Ethereum: u$s1.760,90 (-3,38%)

BNB: u$s584,44 (-0,49%)

Ripple: u$s0,95 (-0,06%)

Solana: u$s71,59 (1,11%)

Cardano: u$s0,15 (-1,16%)

Polkadot: u$s0,72 (-1,36%)

Dogecoin: u$s0,06 (-1,56%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este martes 17 de noviembre:

Bitcoin: $108,68 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $996.909,61

Ripple: $1.626,93

Solana: $122.786,50

Cardano: $257,72

Polkadot: $1.231,75

Dogecoin: $99,11

Polygon: $137,96

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este martes 17 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.696,20

DAI: $1.690,89

USDC: $1.698,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo con la visión de crear una plataforma blockchain mucho más que solo para transacciones financieras.

Si bien Bitcoin introdujo el concepto de moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan gracias a los contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan automáticamente bajo ciertas condiciones, lo que permite la automatización de procesos sin la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a un exitoso financiamiento colectivo en 2014, lo que permitió también la creación de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido el componente clave que permitió a Ethereum ofrecer mucho más que una criptomoneda. Estos contratos permiten que las aplicaciones se ejecuten sin necesidad de intervención humana, lo que garantiza eficiencia y seguridad.

Uno de los grandes avances de Ethereum fue la popularización de la tokenización de activos, que permitió la creación de monedas digitales estables (stablecoins) y los tokens no fungibles (NFT).

Las stablecoins, vinculadas a activos tradicionales, ayudan a mitigar la volatilidad de las criptomonedas, mientras que los NFT han transformado el mercado de coleccionables y arte digital.

Ethereum también permitió el desarrollo de nuevas redes, como BNB y Avalanche, gracias a la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la interoperabilidad entre plataformas.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad y reducido los costos asociados con el uso de Ethereum.

Finalmente, Ethereum ha sido una de las plataformas clave en el surgimiento de la Web3, una nueva versión descentralizada de Internet.

La Web3 pone el control de los datos en manos de los usuarios, ofreciendo un entorno más privado, autónomo y libre de los grandes intermediarios tradicionales.