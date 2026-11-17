La criptomoneda de mayor capitalización descendió 1,76% en las últimas 24 horas. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Surgido en 2009, este activo descentralizado busca descentralizar pagos y es refugio de valor, con retos de escalabilidad.

El mercado global de criptomonedas, con 40.219 monedas, alcanzó u$s2,16 billones, registrando una caída del 1,03%.

Bitcoin cotiza a u$s63.465,05 con una baja del 1,76%, liderando el mercado cripto con el 59,26% de participación.

Con una baja de 1,76% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s63.465,05 este martes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,28 billones, según Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,16 billones para el mercado global de criptomonedas este martes 17 de noviembre, abarcando 40.219 monedas.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del -1,03% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,26%, seguido de Ethereum con el 9,95%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes martes 17 de noviembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s63.465,05 (-1,76%)

Ethereum: u$s1.753,67 (-3,78%)

BNB: u$s583,33 (-0,68%)

Ripple: u$s0,95 (-0,23%)

Solana: u$s71,34 (0,75%)

Cardano: u$s0,15 (-1,45%)

Polkadot: u$s0,72 (-1,62%)

Dogecoin: u$s0,06 (-2,03%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al martes 17 de noviembre:

Bitcoin: $108,68 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $996.909,61

Ripple: $1.626,93

Solana: $122.786,50

Cardano: $257,72

Polkadot: $1.231,75

Dogecoin: $99,11

Polygon: $137,96

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al martes 17 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.696,80

DAI: $1.691

USDC: $1.697,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en cambiar el panorama financiero. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque consume una gran cantidad de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su popularidad, Bitcoin enfrenta desafíos en cuanto a escalabilidad y alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones de valor, pero continúa siendo la criptomoneda más conocida y con un impacto importante en el sector financiero global.