La criptomoneda de mayor capitalización descendió 1,76% en las últimas 24 horas. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales
17.11.2026 • 13:02hs • Cotizaciones
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Precio de Bitcoin: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 17 de noviembre de 2026
Con una baja de 1,76% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s63.465,05 este martes, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,28 billones, según Binance.
CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,16 billones para el mercado global de criptomonedas este martes 17 de noviembre, abarcando 40.219 monedas.
Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del -1,03% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,26%, seguido de Ethereum con el 9,95%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Este martes martes 17 de noviembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:
- Bitcoin: u$s63.465,05 (-1,76%)
- Ethereum: u$s1.753,67 (-3,78%)
- BNB: u$s583,33 (-0,68%)
- Ripple: u$s0,95 (-0,23%)
- Solana: u$s71,34 (0,75%)
- Cardano: u$s0,15 (-1,45%)
- Polkadot: u$s0,72 (-1,62%)
- Dogecoin: u$s0,06 (-2,03%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al martes 17 de noviembre:
- Bitcoin: $108,68 millones
- Ethereum: $2,99 millones
- BNB: $996.909,61
- Ripple: $1.626,93
- Solana: $122.786,50
- Cardano: $257,72
- Polkadot: $1.231,75
- Dogecoin: $99,11
- Polygon: $137,96
En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al martes 17 de noviembre son los siguientes:
- USDT: $1.696,80
- DAI: $1.691
- USDC: $1.697,30
Bitcoin: qué es y cómo se fundó
Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en cambiar el panorama financiero. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de bancos o gobiernos.
Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque consume una gran cantidad de energía.
Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.
A pesar de su popularidad, Bitcoin enfrenta desafíos en cuanto a escalabilidad y alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.
Bitcoin también ha sido objeto de controversia por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones de valor, pero continúa siendo la criptomoneda más conocida y con un impacto importante en el sector financiero global.