United Airlines vetó a los agentes de IA para reservar o cambiar pasajes, aun con aval del viajero, y podrá cancelar sin aviso las compras que hagan

United Airlines cita riesgos de seguridad, compras no intencionadas y la meta de su CEO, Scott Kirby, de no crear nuevos intermediarios.

Esta regla, incluida en su contrato de transporte, aplica a web, app y agencias. Busca evitar compartir credenciales y compras no deseadas.

United Airlines prohíbe el uso de agentes de IA para reservar o gestionar vuelos desde el 11 de noviembre de 2026. Es la primera gran aerolínea de EE. UU.

United Airlines es la primera gran aerolínea de Estados Unidos en prohibir que los agentes de IA compren vuelos en nombre de sus clientes.

Desde el 11 de noviembre de 2026, la compañía no permite que estos asistentes reserven, cambien o gestionen pasajes, incluso cuando el pasajero supervisa o aprueba cada paso.

La aerolínea estadounidense incluyó la medida en su contrato de transporte. Ese documento lo acepta cualquiera que compra un pasaje de la compañía, y eso incluye a los argentinos que viajan a Estados Unidos con United. La regla corre para su web y su app, pero también para las agencias de viajes y agregadores.

Qué prohíbe United Airlines a los agentes de IA

La nueva regla de United sobre inteligencia artificial traza una línea clara: los agentes pueden mirar, pero no comprar. Esto es lo que dice el contrato de transporte de United actualizado:

La regla 6.J.6 prohíbe "el uso de agentes de IA para realizar, modificar o gestionar un pasaje, y/o para comprar cualquier servicio o producto" .

. La regla 5.H habilita a la empresa a cancelar sin aviso las reservas hechas o modificadas por agentes.

las reservas hechas o modificadas por agentes. Alcanza a cualquier software que actúe de forma autónoma o semiautónoma , incluidos bots, extensiones y navegadores con IA.

, incluidos bots, extensiones y navegadores con IA. Las agencias necesitan permiso explícito para usar sus propias herramientas de IA. Si no lo tienen, pueden perder su autorización para emitir pasajes.

Por qué United Airlines frena el comercio agéntico

La aerolínea con sede en Chicago dio tres motivos para frenar a los agentes de IA: seguridad, compras no deseadas y regulación.

"Compartir credenciales de cuenta con asistentes de IA personales y de terceros puede exponer información sensible", advirtió la compañía en un comunicado. También mencionó el riesgo de compras no intencionadas, cambios en la cuenta o uso de millas MileagePlus.

Además, la empresa sostuvo que las acciones automatizadas pueden violar normas de la FAA y del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Puso como ejemplo el check-in, donde una persona tiene que confirmar que su equipaje no lleva elementos prohibidos.

El CEO de la compañía, Scott Kirby, dejó ver otro motivo en un evento en Chicago, según The Wall Street Journal: "Para ser honesto, no quiero crear otro intermediario". Las aerolíneas pelearon durante años con las agencias online por el control de la venta de pasajes.

Qué pueden hacer los pasajeros que usan IA para viajar

Quienes planifican sus vacaciones con ChatGPT u otros asistentes pueden seguir haciéndolo, aunque con límites. Así lo detalla el centro de ayuda de United:

Buscar y comparar vuelos con IA sigue permitido , siempre que la herramienta no opere dentro de la web o la app de la aerolínea.

, siempre que la herramienta no opere dentro de la web o la app de la aerolínea. Las reservas hechas por agentes antes del 11 de noviembre no se van a cancelar , aunque conviene revisar que se hayan emitido bien.

, aunque conviene revisar que se hayan emitido bien. Quien le haya dado su usuario de MileagePlus a un asistente tiene que cambiar la contraseña .

. Las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad quedan fuera de la restricción.

La postura de United frente a la IA contrasta con la de otras grandes compañías de Estados Unidos. Delta permite que los asistentes reserven si se autentican con el número SkyMiles y la contraseña del cliente. American Airlines indicó que "continúa evaluando" cómo va a trabajar con empresas de IA.