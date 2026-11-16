Lighter, la exchange descentralizado de futuros, sufrió un robo millonario por una clave API filtrada. Activó el modo Guardian y retomó los retiros

Lighter recuperó u$s5M, normalizó retiros e implementará firmas de wallet, restricciones IP y límites para mejorar la ciberseguridad.

La filtración de la clave API en Lighter se debió a un código de firma no oficial que reutilizaba nonces, facilitando el robo de USDC.

El exchange descentralizado Lighter sufrió un hackeo de u$s10 millones por una clave API filtrada, sin vulnerar su protocolo ni contratos inteligentes.

Lighter, una exchange descentralizado de futuros perpetuos, sufrió un hackeo de unos u$s10 millones el lunes 16 de noviembre de 2026.

La firma Bitquery rastreó la salida de 10.393.057 USDC desde un contrato de la plataforma en Ethereum, a las 10:11 UTC, casi una hora antes del primer aviso.

Lighter atribuyó el ataque a la filtración de una clave API de la cuenta de un trader y aclaró que su protocolo y sus contratos inteligentes no fueron vulnerados.

En los últimos dos meses, los exchanges sufrieron tres golpes:

Bitget (24 de septiembre, u$s387,5 millones)

(24 de septiembre, u$s387,5 millones) Binance (29 de octubre, unos u$s6.300 millones)

(29 de octubre, unos u$s6.300 millones) Lighter (16 de noviembre, u$s10,4 millones)

Bitget detectó transferencias no autorizadas en sus billeteras calientes y tibias, perdió primero u$s351,6 millones, corrigió después la cifra al alza y sospecha de hackers norcoreanos.

En Binance, el mayor robo cripto registrado, los atacantes habrían engañado a un ingeniero con una falsa entrevista laboral, y la compañía se comprometió a cubrir las pérdidas.

La opinión de los expertos sobre el hackeo a Lighter

Según Crypto Finance, parte de Deutsche Börse Group, estos acontecimientos ponen de relieve las limitaciones de considerar el almacenamiento en frío como una solución de seguridad integral. La autocustodia mediante dispositivos físicos puede reducir la exposición a determinadas amenazas online, pero sigue dependiendo de la integridad de su cadena de suministro física, de la generación segura de claves y de los controles de acceso individuales. "Los acontecimientos recientes demuestran por qué la autocustodia no constituye una estrategia completa de mitigación de riesgos para los participantes de los mercados de capitales; simplemente cambia el lugar en el que reside el riesgo", resaltó Stijn Vander Straeten, CEO de Crypto Finance Group. Y agregó: "Depender de un único dispositivo físico o de una configuración aislada y desconectada de internet implica que la seguridad está condicionada por la solidez de su cadena de suministro física, la entropía de la semilla criptográfica y los controles de acceso individuales". Aunque las carteras de autocustodia permiten realizar un número creciente de operaciones financieras con activos digitales, el volumen y la naturaleza de las transacciones pueden variar de forma considerable. Un informe de 2026 elaborado por Global Digital Finance junto con Block, TRM Labs y Coinbase precisó que el 80% de las transferencias de stablecoins procedentes de carteras autogestionadas fueron inferiores a u$s1.000, mientras que aproximadamente el 97% no superaron los u$s10.000.

Modo Guardian y retiros suspendidos: cómo respondió Lighter

La primera alerta llegó a las 11:02 UTC, cuando Lighter informó que investigaba un incidente con una parte externa comprometida.

Como precaución, suspendió los retiros y la creación de nuevos pools de liquidez.

A las 12:49 UTC, el equipo atribuyó el problema a una clave API filtrada y activó el modo Guardian.

El Consejo de Seguridad de Lighter recuperó cerca de u$s5 millones en USDC y los devolvió al operador afectado.

Alrededor de las 18:20 UTC, el equipo desactivó el modo Guardian y normalizó los depósitos y retiros.

Lighter exigirá una firma de wallet para transferir activos a pools públicos y mantendrá privadas las firmas de las claves API.

Del USDC al ETH y al Monero: así se movieron los fondos robados

Los fondos se convirtieron en unos 5.764 ETH mediante CoWSwap, en varias operaciones ejecutadas en cuatro minutos.

Luego, 1.920 ETH (unos u$s3,5 millones) viajaron por 12 wallets hacia Hyperliquid, donde se compró el token XMR1.

Según Bubblemaps, el atacante depositó u$s20.000 y retiró u$s10,39 millones unos 36 minutos después.

El ataque aprovechó un código de firma no oficial que reutilizaba nonces.

Eso permitió reconstruir claves privadas a partir de firmas públicas y acceder a las claves de API.

Con ellas, el atacante cerró las posiciones, creó un pool público sin comisiones, compró casi todas sus participaciones por unos u$s10.000 y retiró los activos al canjearlas.

Pérdidas, caída del token LIT y bloqueos en Corea del Sur

Aunque Bitquery confirmó el retiro de u$s10,39 millones, investigadores de la comunidad estimaron pérdidas potenciales de u$s15,5 millones en dos cuentas de creadores de mercado.

Esa cifra incluía otros u$s5,09 millones que, según los reportes, estaban comprometidos, pero Lighter no confirmó que hubieran salido de la plataforma.

El token LIT cayó hasta u$s2,35, con un retroceso cercano a 16%.

Las exchanges surcoreanos Upbit y Bithumb suspendieron temporalmente las transferencias de LIT.

Lighter también incorporará restricciones por IP, permisos específicos y límites operativos para cada clave.

El caso recuerda al de 3Commas en 2022, cuando una filtración de claves API dejó pérdidas de entre US$ 15 y 22 millones.

Una seguidilla de ataques que sacude la confianza en los exchanges

En el caso de Binance, los atacantes usaron software malicioso y Binance aseguró haber repuesto el 98% de los tokens afectados.

El Departamento de Justicia de EE. UU. obtuvo autorización para incautar o restringir u$s1.200 millones de los u$s2.700 millones congelados por Tether y Circle.

Bitget absorbió su pérdida con el Fondo de Protección al Usuario, valuado en más de u$s464 millones, y suspendió los retiros.

A comienzos de septiembre, la red Liquid Network perdió unos 4.000 BTC (u$s320 millones) en un ataque de supuestos hackers de sombrero blanco, que luego devolvieron la mayor parte.

Con el golpe a Binance, el récord de Bybit (unos u$s1.500 millones, febrero de 2025) quedó superado.

El episodio de Lighter muestra que la gestión de credenciales y las herramientas de autorización pueden ser puntos de entrada para los atacantes, y deja una exigencia para el sector: limitar los daños cuando una clave queda expuesta.