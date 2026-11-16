El Nasdaq Composite cayó 2,22% por la salida de Jensen Huang de Nvidia, la incertidumbre sobre el debut de Anthropic y las tasas de la FED

Nvidia, cuya capitalización perforó los 4 billones de dólares, aguarda publicar sus resultados trimestrales mientras el mercado espera el debut de Anthropic.

Los índices Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones retrocedieron ante el temor a una política monetaria restrictiva de la Fed y la caída en acciones de chips.

Wall Street cerró en baja este lunes arrastrado por la renuncia de Jensen Huang en Nvidia, lo que profundizó la incertidumbre sobre el sector de la IA.

La salida de Jensen Huang de Nvidia; la espera por los resultados de Nvidia; el inminente debut bursátil de Anthropic; el temor a un endurecimiento de la Fed; y las ventas en semiconductores, fueron los cinco factores que presionaron a Wall Street este lunes 16 de noviembre.

El Nasdaq Composite retrocedió 2,22%, el S&P 500 cayó 1,78% hasta los 7.427,29 puntos y el Dow Jones perdió 1,36%, a 51.633,58 unidades.

El índice de volatilidad VIX saltó 22,02% hasta los 23,55 puntos, reflejo de la aversión al riesgo.

"(Hubo un) renovado desarme de posiciones en el sector tecnológico", remarcó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL en un informe al que accedió iProUP.

La jornada, marcada por las ventas en firmas ligadas a la inteligencia artificial (IA).

El arrastre golpeó a Micron (-6,30%), SanDisk (-7,08%) y AMD (-4,55%).

Nvidia sin Jensen Huang: la crisis que arrastra a los chips

Jensen Huang renunció el jueves 12 de noviembre como CEO de Nvidia, tras 33 años al frente, y la CFO Colette Kress asumió de forma interina.

Huang admitió una infidelidad, el New York Times informó de una segunda relación y el consejo abrió una investigación externa.

Reuters, por su parte, precisó que la conmoción por su salida minó la confianza de los inversores en las acciones de IA.

Nvidia cedió otro 4% y su capitalización de mercado quedó por debajo de los u$s4 billones.

La acción ya perdió más de 12% durante la semana pasada.

Durante la rueda rondó los u$s155, un nivel que, de sostenerse al cierre, sería su menor cierre del año.

Resultados de Nvidia y debut de Anthropic: las dos pruebas para la IA

Nvidia presentará sus resultados del tercer trimestre fiscal el martes 17, tras el cierre del mercado.

El mercado buscará confirmar las expectativas de crecimiento del gigante de los chips en plena crisis de liderazgo.

Anthropic, desarrolladora de Claude, fijó un rango de US$ 70 a US$ 78 por acción para su oferta pública inicial.

La compañía busca captar hasta u$s64.350 millones y alcanzar una valuación cercana a los u$s1,4 billones, según CNBC.

Nvidia se comprometió a comprar unos u$s10.000 millones en acciones de Anthropic, que tiene previsto debutar en el Nasdaq el próximo jueves 19 de noviembre.

Fed, tasas y alertas por una "gran corrección" en la IA

La persistente expectativa de endurecimiento monetario de la Reserva Federal volvió a pesar sobre la renta variable.

El próximo miércoles el organismo publicará las minutas de su reunión de octubre, en la que mantuvo las tasas entre 3,75% y 4%.

La vicepresidenta de supervisión Michelle Bowman advirtió el 10 de noviembre sobre una posible gran corrección bursátil si los retornos de la IA no llegan.

El Wall Street Journal informó que el gobierno de Donald Trump planea designar a más de dos docenas de tecnológicas como campeones nacionales de IA.

A eso se suman demandas antimonopolio contra fabricantes de memoria y riesgos legales para Intel.

Las monedas latinoamericanas también cayeron con la mirada puesta en la FED.

Petróleo, dólar, oro y Bitcoin: el resto de los mercados

El Brent cayó 3,54% hasta u$s92,45 y el WTI retrocedió 3,29%, a u$s84,35.

La baja respondió a las proyecciones de superávit de oferta global de la AIE y Goldman Sachs.

También influyó la mayor fluidez de embarques en el Estrecho de Ormuz.

El índice dólar DXY subió 0,14% hasta 103,46 tras declaraciones restrictivas de funcionarios de la FED.

El oro cayó 0,49% a u$s3.865,68, su mínimo en más de un año.

Bitcoin operó cerca de los u$s65.000, luego de tres semanas de salidas netas en los ETFs spot.