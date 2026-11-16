La incorporación ocurre en un contexto donde la firma amplía su oferta de infraestructura financiera y desarrolla soluciones de alcance global

Liderará finanzas para robustecer la expansión global de Pomelo, que procesa 55 millones de transacciones diarias.

Martín Zanella aporta gran experiencia como ex CFO de Naranja X y dLocal (IPO en Nasdaq) a Pomelo.

Pomelo designa a Martín Zanella como nuevo CFO, clave para su expansión global y gestión financiera.

Pomelo, la compañía de infraestructura tecnológica para la emisión y el procesamiento de pagos, anunció el nombramiento de Martín Zanella como su nuevo Chief Financial Officer (CFO).

La incorporación se produce mientras la compañía, que actualmente trabaja con más de 170 clientes, entre bancos, fintechs y empresas de diversas industrias, amplía su oferta de infraestructura financiera y desarrolla soluciones de alcance global.

Zanella fue CFO de Naranja X, donde trabajó junto a Gastón Irigoyen y Hernán Corral, cofundadores de Pomelo.

A su vez, en dLocal, participó en la salida a bolsa (IPO) en Nasdaq y en la conformación de un equipo financiero global.

Su trayectoria también incluye posiciones en Nespresso y Thomson Reuters. Además, posee un MBA en la Universidad de San Andrés y es docente de posgrado en tecnología financiera en la Universidad de Buenos Aires.

"A medida que ampliamos nuestra oferta y llegamos a nuevos mercados, la gestión financiera tiene un papel central en las decisiones de crecimiento", señaló Gastón Irigoyen, CEO y cofundador de Pomelo. Y agregó: "Martín aporta experiencia en empresas tecnológicas y en la construcción de equipos financieros internacionales, que será valiosa para esta etapa".

Cuáles serán las nuevas funciones de Zanella en Pomelo

Zanella liderará –en su nuevo rol– las áreas de contabilidad, tesorería, planificación y análisis financiero (FP&A), impuestos y relaciones con inversores.

Su foco estará en la gestión del capital y la eficiencia operativa, y en robustecer una estructura financiera que acompañe la expansión de Pomelo en soluciones globales y en nuevos mercados.

"Sumarme a Pomelo en un momento tan transformador representa un desafío sumamente estimulante", comentó Martín Zanella, CFO de Pomelo.

"La compañía ha sentado bases operativas impecables en América Latina y cuenta con un modelo de negocio de enorme potencial a nivel internacional", remarcó.

Y agregó: "Mi meta será dotar a la organización de la disciplina y el rigor financiero necesarios para capitalizar nuevas oportunidades de mercado de manera eficiente y escalable".

Zanella se suma en un momento de escala para la compañía: en la actualidad, Pomelo procesa por encima de 55 millones de transacciones diarias y ofrece soluciones modulares que permiten a las empresas operar programas de pago avanzados sin fricción operativa.

Ese volumen es la base sobre la que la compañía proyecta su próxima etapa de crecimiento global.