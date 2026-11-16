En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más relevante subió un 1,15%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

XRP subió 1,15% en las últimas 24 horas, situándose en u$s0,96 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s61.093,58 millones, según Binance.

CoinMarketCap registra este lunes 16 de noviembre una capitalización de u$s2,20 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.209 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,22% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,40%, Ethereum ocupa un 10,16%, y el resto de las criptomonedas representan un 30,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha lunes 16 de noviembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.833,90 (0,18%)

Ethereum: u$s1.824,92 (0,56%)

BNB: u$s590,38 (-0,18%)

Ripple: u$s0,96 (1,15%)

XRP: u$s71,56 (0,39%)

Cardano: u$s0,15 (0,41%)

Polkadot: u$s0,73 (0%)

Dogecoin: u$s0,06 (2,14%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este lunes 16 de noviembre:

Bitcoin: $109,25 millones

Ethereum: $3,07 millones

BNB: $992.476,97

Ripple: $1.621,84

XRP: $120.688,70

Cardano: $258,97

Polkadot: $1.235,09

Dogecoin: $100,70

Polygon: $134,07

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al lunes 16 de noviembre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.678,40

DAI: $1.683,25

USDC: $1.679,90

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP se destaca como una de las criptomonedas más populares, desarrollada por la empresa Ripple. Nacida en 2012 gracias a Chris Larsen y Jed McCaleb, tiene como objetivo optimizar los pagos internacionales, mejorando velocidad y reduciendo costos, problemas comunes en los sistemas tradicionales de transferencias.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería mediante Proof of Work ni validación Proof of Stake. En su lugar, emplea un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que facilita transacciones rápidas y eficaces, procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum.

Ripple, como empresa respaldante, ha logrado colaboraciones clave con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP apoyar pagos internacionales rápidos y económicos, impulsando su adopción en el sector financiero.

Aunque se ha cuestionado a XRP por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha mostrado ser una herramienta eficiente y económica para pagos. Ripple sigue fortaleciendo la red invirtiendo en infraestructura y seguridad, aumentando la confianza en el ecosistema.

A pesar de retos legales como las demandas de la SEC, XRP conserva su lugar como una de las criptomonedas principales y un pilar en los pagos internacionales.