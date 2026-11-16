La criptomoneda más popular subió 0,22% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Para operar de forma segura en Argentina, se recomienda usar exchanges registradas ante la CNV y evaluar la reputación al utilizar sistemas P2P.

El mercado global de criptomonedas alcanza los u$s2,20 billones, con un dominio del 59,40% de Bitcoin y el 10,16% de Ethereum entre los activos.

Bitcoin cotiza a u$s64.862,52 este lunes, marcando un avance del 0,22% y consolidando su posición con una capitalización de mercado de u$s1,30 billones.

Bitcoin subió 0,22% en las últimas 24 horas, situándose en u$s64.862,52 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s1,30 billones, según Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,20 billones de capitalización este lunes 16 de noviembre, con 40.209 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales creció un 0,23% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,40%, Ethereum lo sigue con un 10,16%, y el resto suma un 30,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día lunes 16 de noviembre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s64.862,52 (0,22%)

Ethereum: u$s1.825,65 (0,60%)

BNB: u$s590,50 (-0,20%)

Ripple: u$s0,96 (1,03%)

Solana: u$s71,53 (0,20%)

Cardano: u$s0,15 (0,33%)

Polkadot: u$s0,73 (0%)

Dogecoin: u$s0,06 (2,09%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al lunes 16 de noviembre:

Bitcoin: $109,25 millones

Ethereum: $3,07 millones

BNB: $992.476,97

Ripple: $1.621,84

Solana: $119.932,80

Cardano: $258,97

Polkadot: $1.230,76

Dogecoin: $99,59

Polygon: $133,56

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al lunes 16 de noviembre:

USDT: $1.678,40

DAI: $1.683,25

USDC: $1.679,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitgett y otras plataformas. Estas compañías están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU) que facilita las transferencias en pesos. Esto permite fondear la cuenta para comprar criptomonedas de manera rápida.

Una vez habilitada la cuenta, el usuario debe elegir la criptomoneda deseada y adquirirla utilizando pesos. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito mediante procesadores internacionales o servicios como Mercado Pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar distintos activos virtuales y enviar criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras exchanges o billeteras sin custodia.

Otra opción es usar el sistema de persona a persona (P2P), donde usuarios compran y venden directamente.

En este caso, es clave evaluar la reputación del vendedor, la cantidad de operaciones realizadas y otros detalles, como el tiempo de liberación promedio.

Los especialistas sugieren evitar plataformas inseguras, como Paxful, que tiene denuncias de usuarios. Estas plataformas carecen de herramientas de detección para prevenir enlaces maliciosos que redirigen a sitios fraudulentos.