Pay Later, disponible en Binance Card y QR Pay, permite a los usuarios obtener poder de compra a partir de sus tenencias en criptomonedas

Binance anunció el lanzamiento de Pay Later, la primera línea de pago diferido respaldada por cripto que ofrece un período sin intereses y que permite, a los usuarios elegibles, acceder a hasta $1.000 USDC en poder de compra, respaldados por sus activos en BTC, ETH o BNB. Al llevar los pagos diferidos respaldados por cripto a las transacciones cotidianas, Binance da un paso más hacia la integración de las finanzas cotidianas en una sola plataforma, dándole a los activos digitales una nueva utilidad en el mundo real que amplía el acceso a los servicios financieros.

Disponible a través de Binance Card y QR Pay, Pay Later ofrece cero por ciento de interés en las compras elegibles hasta el primer día del mes calendario siguiente, lo que permite a los usuarios acceder a poder de compra, pagando antes de la fecha de vencimiento mensual, sin tener que vender sus tenencias de criptomonedas por adelantado. Por ejemplo, un usuario con US$2.000 en BTC elegible podría acceder a hasta a $1.000 USDC y conservar su BTC, según su garantía disponible y su límite. Los usuarios pueden usar el monto disponible a medida que lo necesiten, y solo se bloquea la garantía requerida para cada compra.

El lanzamiento refleja el foco de la compañía en impulsar el uso de las criptomonedas en los pagos cotidianos y sus crecientes casos de uso. A nivel global, el volumen mensual de pagos a comercios de Binance Pay creció un 78% interanual en 2026, mientras que el monto promedio por pago aumentó un 43,5% interanual, de US$76,20 a US$109,36. Pay Later aprovecha este impulso al extender la utilidad de los activos digitales de los pagos con plazos de pago, lo que permite a los usuarios elegibles obtener poder de compra a partir de activos que ya tienen.

"Creemos que los usuarios deberían tener más flexibilidad en la forma en que acceden a su capital y lo usan", afirmó Thomas Gregory, VP of Payments & Fiat de Binance.

"El crédito para el consumo tradicional suele depender de comprobantes de ingresos y del historial, lo que deja con menos opciones a las personas que tienen activos pero no cuentan con un historial crediticio. Los pagos diferidos respaldados por activos ofrecen una alternativa basada en los activos que los usuarios ya tienen. Con Pay Later, llevamos esa flexibilidad a los pagos cotidianos a través de Binance Pay, para que los usuarios puedan usar sus tenencias sin moverlas entre plataformas".

Principales características de Pay Later

Gastar sin vender: acceso a poder de compra respaldado por tenencias de BTC, ETH y BNB, con un límite de hasta el 50% del valor de la garantía y un tope de 1.000 USDC por usuario.

Período de pago con 0% de interés: las compras pueden pagarse con 0% de interés hasta la fecha de vencimiento mensual, y se aceptan pagos parciales en cualquier momento. Los saldos vencidos pueden generar intereses.

Disponible en el momento del pago: compras elegibles sin necesidad de realizar ningún trámite por separado con anticipación.

Opciones de pago flexibles: pago con Binance Card o QR Pay en los comercios adheridos.

Cashback: hasta 3% de cashback en compras elegibles con Binance Card, sujeto a los términos y condiciones aplicables y a la disponibilidad en regiones seleccionadas.

Pay Later admite pagos en tiendas físicas, sin contacto y en línea a través de los códigos QR de Binance Pay habilitados y de Binance Card con sus partners locales regulados. Los usuarios elegibles pueden activar la función en la app de Binance. En una primera etapa, la función estará disponible para usuarios de Argentina y México, y está previsto ampliarla de forma gradual a otros mercados.

Pay Later complementa el ecosistema más amplio de productos y servicios de Binance, que incluye Earn (generar rendimientos) y los dólares digitales (monedas estables), mientras Binance sigue ampliando las formas en que los usuarios pueden acceder a sus activos digitales, gestionarlos y usarlos dentro de un ecosistema financiero conectado