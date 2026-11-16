Changpeng Zhao atribuyó el retroceso al traslado de liquidez hacia la OPI de Anthropic, retiros por u$s1.900 millones en ETF y fallas de seguridad.
16.11.2026 • 09:28hs • Análisis
Análisis
Por qué se hunden las criptomonedas: las causas que señaló el creador de Binance
La fuerte corrección que atraviesa el ecosistema de activos digitales abrió un intenso debate sobre qué está impulsando las ventas masivas. Luego de que Bitcoin (BTC) tocara un mínimo de u$s62.006 el domingo, el fundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), publicó un extenso análisis en la red social X en el que advirtió que "la correlación no demuestra causalidad", aunque enumeró cinco posibles motores detrás del retroceso.
En primer término, el directivo desmintió de plano una de las versiones que circulaban entre los operadores: afirmó tajantemente que Binance no vendió criptomonedas durante la caída. Por el contrario, Zhao aseguró que él mismo compró activos digitales en los últimos días tras recibir monedas estables (stablecoins), bromeando con que su propia entrada al mercado podría haber sido la causante de la baja.
Más allá de la aclaración operativa, el empresario sostuvo que las criptomonedas mantendrán su sendero de crecimiento en el mediano y largo plazo, subrayando que sus reflexiones representan una mirada personal y no constituyen asesoramiento financiero.
¿Cuáles son los cinco motivos que señaló CZ detrás del derrumbe cripto?
Al repasar la coyuntura tecnológica y financiera de las últimas jornadas, Zhao identificó cinco focos que explican la salida de liquidez y la cautela de los inversores:
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Rotación hacia la salida a bolsa de Anthropic: El ejecutivo señaló que parte del capital del mercado se desplazó hacia la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic, absorbiendo liquidez de los activos digitales.
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Reembolsos en los fondos institucionales: Recordó que los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron salidas por unos u$s1.900 millones en siete sesiones bursátiles hasta el 13 de noviembre, movimiento que también se replicó con retiros en los fondos vinculados a Ether.
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Temores por incidentes de seguridad: CZ mencionó una sucesión de eventos recientes -el hackeo a Binance, el vaciado de billeteras cripto vinculadas a iPhone, una vulnerabilidad en el navegador Chrome y la caída global de servicios de Microsoft- que volvieron a algunos usuarios más reacios a mantener fondos en criptomonedas.
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Inflación y tasas en Estados Unidos: El repunte inflacionario estadounidense elevó las expectativas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que fortalece al dólar y resta atractivo a los activos considerados de mayor riesgo.
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Incertidumbre política: Los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos alimentaron la preocupación del sector ante la posibilidad de que se impulsen regulaciones más estrictas sobre la industria cripto.