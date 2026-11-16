Changpeng Zhao atribuyó el retroceso al traslado de liquidez hacia la OPI de Anthropic, retiros por u$s1.900 millones en ETF y fallas de seguridad.

La fuerte corrección que atraviesa el ecosistema de activos digitales abrió un intenso debate sobre qué está impulsando las ventas masivas. Luego de que Bitcoin (BTC) tocara un mínimo de u$s62.006 el domingo, el fundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), publicó un extenso análisis en la red social X en el que advirtió que "la correlación no demuestra causalidad", aunque enumeró cinco posibles motores detrás del retroceso.

En primer término, el directivo desmintió de plano una de las versiones que circulaban entre los operadores: afirmó tajantemente que Binance no vendió criptomonedas durante la caída. Por el contrario, Zhao aseguró que él mismo compró activos digitales en los últimos días tras recibir monedas estables (stablecoins), bromeando con que su propia entrada al mercado podría haber sido la causante de la baja.

Más allá de la aclaración operativa, el empresario sostuvo que las criptomonedas mantendrán su sendero de crecimiento en el mediano y largo plazo, subrayando que sus reflexiones representan una mirada personal y no constituyen asesoramiento financiero.

¿Cuáles son los cinco motivos que señaló CZ detrás del derrumbe cripto?

Al repasar la coyuntura tecnológica y financiera de las últimas jornadas, Zhao identificó cinco focos que explican la salida de liquidez y la cautela de los inversores: