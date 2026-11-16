La corrección que atraviesa el mercado de activos digitales trasladó su impacto directo hacia la bolsa de Nueva York, castigando con especial severidad a las compañías encargadas de validar transacciones en la red. Luego de que Bitcoin (BTC) retrocediera hasta casi los u$s64.000, las acciones estadounidenses ligadas al sector cerraron con fuertes bajas encabezadas por las empresas mineras.

De acuerdo con los registros de cierre de Wall Street difundidos al término de la jornada, Hut 8 lideró los retrocesos con un derrumbe del 6%, seguida por Riot Platforms y MARA Holdings, que perdieron un 3,9% cada una.

El golpe contrastó con el desempeño más defensivo de otras firmas del rubro: Robinhood cayó un 3,2%, Strategy cedió un 2,1% y Coinbase, el mayor exchange de Estados Unidos, retrocedió apenas un 0,5% .

El detonante macroeconómico volvió a surgir de los indicadores de precios en Estados Unidos. Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación minorista de octubre avanzó un 0,4% mensual -superando el 0,3% esperado por los economistas-, mientras que la tasa anual de precios mayoristas trepó al 6,5%, su registro más elevado en casi cuatro años.

¿Por qué el dato de inflación hundió a Bitcoin y golpeó a Wall Street?

El repunte inflacionario alteró de inmediato las expectativas sobre el costo del dinero en la principal economía del mundo.

Con los precios mostrando mayor persistencia de lo previsto, los operadores de mercado incrementaron sus apuestas a que la Reserva Federal (Fed) aplicará un nuevo aumento en las tasas de interés durante su próxima reunión de diciembre. "Dada la inflación más alta de lo deseado, ahora es aún más probable que la Fed suba las tasas en diciembre", explicó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

El encarecimiento potencial del crédito reduce el atractivo de los activos considerados de mayor riesgo, como las criptomonedas y las acciones tecnológicas. Como resultado, las ganancias iniciales de la plaza neoyorquina se evaporaron en apenas media hora, dejando al índice S&P 500 con una baja del 0,55% y al Nasdaq con un retroceso del 0,64%.

¿Por qué las mineras caen más que el resto y qué salida buscan?

La diferencia en la magnitud de las caídas responde a la estructura financiera propia del negocio de minería digital frente a las plataformas de compraventa.

Los mineros obtienen sus ingresos directamente en Bitcoin, por lo que cada baja en la cotización recorta de inmediato su facturación, mientras sus facturas de electricidad, mantenimiento y vencimientos financieros permanecen fijos en dólares. El balance trimestral de MARA Holdings expone esa tensión operativa: su actividad de minería generó u$s30,1 millones tras descontar costos directos, frente a u$s43,9 millones en gastos generales, con alrededor del 54% de sus tenencias de Bitcoin comprometidas como garantía en préstamos.

Para diversificar ingresos y reducir la dependencia del precio del BTC, varias compañías del sector comenzaron a alquilar su capacidad energética e infraestructura de centros de datos a firmas de inteligencia artificial, una estrategia que había impulsado subas del 12% en Riot y Hut 8 durante la semana previa. En paralelo, el mercado sigue de cerca el calendario de Strategy -el mayor tenedor corporativo de Bitcoin-, que será excluido de los índices MSCI después del 30 de noviembre, un movimiento que según analistas de JPMorgan podría gatillar ventas técnicas cercanas a los u$s2.800 millones antes de la decisiva cumbre de la Fed en diciembre.