El banco digital registró ingresos récord, elevó su cartera de crédito y sumó clientes, aunque también aumentó la morosidad de más de 90 días.

Nu Holdings mejoró su previsión de eficiencia 2026, con el desafío de rentabilidad sostenible y gestión del riesgo.

Alcanzó 143 millones de clientes globales con fuerte expansión en México y EE.UU., pero su morosidad creció.

Nubank logró utilidad neta récord de u$s1.100M e ingresos de u$s6.300M en el tercer trimestre de 2026.

Nubank cerró el tercer trimestre de 2026 con una serie de marcas históricas: obtuvo una utilidad neta récord de u$s1.100 millones, registró ingresos brutos récord de u$s6.300 millones y alcanzó una tasa de actividad récord del 86,3% en Brasil.

Además, elevó su base global a 143 millones de clientes, mientras expandió sus operaciones hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales. Los resultados, publicados el 12 de noviembre por su controlante Nu Holdings, reflejan el crecimiento del negocio, aunque también muestran un deterioro en algunos indicadores de morosidad.

La ganancia neta aumentó 31% interanual, mientras que los ingresos brutos avanzaron 37%, con crecimiento en las tres principales fuentes del negocio: crédito, comisiones y rendimiento de los fondos disponibles.

La utilidad bruta llegó a u$s2.600 millones, un incremento de 35% frente al mismo período de 2025. El retorno sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 32%, una señal de la capacidad de la entidad para combinar expansión y rentabilidad.

En paralelo, los ingresos netos por intereses alcanzaron u$s3.900 millones.

El margen neto de intereses (NIM) fue de 22,5%, mientras que el margen ajustado por riesgo se ubicó en 12,1%.

Nubank: ingresos récord y una ganancia de u$s1.100 millones

El resultado ajustado por riesgo estuvo afectado por un cargo extraordinario relacionado con cuentas por cobrar adquiridas a instituciones de pago que posteriormente quedaron bajo liquidación extrajudicial por decisión del Banco Central de Brasil.

Ese impacto redujo el margen ajustado por riesgo en 63 puntos básicos. Sin ese efecto y excluyendo un beneficio no recurrente del trimestre anterior, el indicador habría mejorado hasta 12,7%, frente al 11,9% del segundo trimestre.

La compañía sostuvo que esa evolución refleja la fortaleza de sus retornos recurrentes. El dato resulta relevante porque permite distinguir el desempeño habitual del negocio de los efectos puntuales que afectaron el balance.

El crecimiento también se reflejó en la cartera de crédito, que alcanzó los u$s41.600 millones, un avance interanual del 33% y del 6% frente al trimestre anterior. El segmento de tarjetas de crédito concentró u$s27.200 millones, con una suba del 32% interanual.

Los préstamos personales sin garantía llegaron a u$s11.000 millones, un incremento del 39%, mientras que los créditos garantizados sumaron u$s3.400 millones, un 23% más. En Brasil, las originaciones de préstamos personales sin garantía alcanzaron un récord de 22.100 millones de reales, con una mejora del 28% interanual.

También se registró un máximo trimestral en las originaciones de préstamos garantizados.

Crédito, depósitos y morosidad: qué muestran los indicadores de Nubank

La expansión del crédito estuvo acompañada por un aumento de los depósitos, que totalizaron u$s47.500 millones, un 19% más que un año antes. Brasil aportó u$s38.600 millones, México u$s5.300 millones y Colombia u$s3.500 millones.

La entidad también consiguió reducir el costo de los depósitos hasta el 87% de la tasa interbancaria, frente al 89% registrado en el tercer trimestre de 2025. Ese descenso contribuye a mejorar el costo de fondeo y la rentabilidad de las operaciones crediticias. En materia de eficiencia, el indicador se ubicó en 19,3%, por debajo del 20,3% de un año atrás.

Sin embargo, el balance también mostró un avance de la morosidad. El indicador de atrasos de entre 15 y 90 días subió levemente hasta el 4,9%, desde el 4,8% del trimestre anterior. La mora de más de 90 días aumentó al 7,3%, frente al 6,9% del segundo trimestre.

Si se consideran únicamente los saldos que generan intereses, el indicador de atrasos de entre 15 y 90 días mejoró al 8%, desde el 8,2%, mientras que el de más de 90 días avanzó al 12,1%, desde el 11,6%.

La compañía explicó que una parte de ese movimiento responde al cambio en la composición de su cartera, con una mayor proporción de préstamos que generan intereses. La cobertura de los créditos con más de 90 días de atraso se mantuvo en 234%.

Nubank sumó clientes y consolidó su negocio en América Latina

En el frente comercial, Nubank sumó 3,7 millones de clientes durante el trimestre y alcanzó una base global de 143 millones. Brasil concentró casi 120 millones de usuarios, México llegó a 16,6 millones y Colombia alcanzó los 6,1 millones.

La tasa de actividad global avanzó al 83,6%, frente al 83,5% del trimestre previo. El ingreso mensual promedio por cliente activo (ARPAC) se ubicó cerca de los u$s18. En Brasil, donde la entidad ya atiende al 65% de la población adulta, la tasa de actividad trepó a 86,3%.

Se trata del séptimo trimestre consecutivo de crecimiento para ese indicador y de un nuevo máximo para la compañía en su principal mercado.

México tuvo un papel destacado porque fue el primer trimestre completo de Nubank como banco, luego de obtener la licencia correspondiente. En ese período incorporó 870.000 clientes y llegó a 16,6 millones, un crecimiento interanual de 27%.

La entidad señaló que la nueva condición regulatoria multiplicó por 16 la cobertura del seguro de depósitos, hasta aproximadamente u$s195.000 por cliente, y habilitó la posibilidad de ofrecer cuentas para el pago de salarios.

En Colombia, la base de usuarios creció 62% interanual y alcanzó los 6,1 millones. Con tres millones de titulares de tarjetas, Nubank se convirtió en el mayor emisor de tarjetas de crédito del país por cantidad de clientes. Además, su cartera crediticia colombiana aumentó 80% interanual.

Estados Unidos y stablecoins: la apuesta internacional de Nubank

El trimestre también marcó el comienzo de una nueva etapa de expansión internacional. En septiembre, la compañía lanzó Nu US, su propuesta para el mercado estadounidense, que llegó a clientes de los 50 estados en pocas semanas.

Entre sus productos iniciales incluyó una cuenta con un rendimiento anual del 3,5%, transferencias sin comisión hacia Brasil, México y Colombia y una tarjeta de crédito sin cargo anual con un reintegro del 1,5%.

En octubre, presentó Nu Global, una cuenta multidivisa basada en stablecoins que permite operar y mover dinero entre distintos países. Al momento de la publicación del balance, el servicio ya tenía clientes en 37 países.

La estrategia busca ampliar el alcance de la plataforma más allá de América Latina y aprovechar su infraestructura tecnológica para ofrecer servicios financieros en nuevos mercados. El CEO y fundador, David Vélez, destacó que la compañía dio sus primeros pasos fuera de la región mientras continúa creciendo en sus mercados principales.

La dirección también señaló que el impacto combinado de Nu US y Nu Global sobre el índice de eficiencia se mantiene dentro del compromiso de hasta 100 puntos básicos para cada uno de los años 2026 y 2027.

La expansión internacional será uno de los ejes a seguir en los próximos trimestres, tanto por su potencial de crecimiento como por los costos que implica desarrollar operaciones en nuevos países.

Nubank mejoró su previsión de eficiencia para 2026

A partir de los resultados acumulados, Nu Holdings revisó su previsión para el índice de eficiencia de todo 2026. Ahora espera que se ubique entre el 19% y el 19,5%, por debajo de su estimación anterior, que rondaba el 20%.

La mejora se apoya en el desempeño de los ingresos y en una evolución de los costos más favorable a la prevista. La empresa mencionó, entre otros factores, menores gastos de personal y una desaceleración en el ritmo de contrataciones, en un contexto en el que la inteligencia artificial contribuye a elevar la capacidad y productividad de sus equipos.

El balance dejó así dos señales centrales para el mercado: por un lado, Nubank alcanzó máximos históricos de ganancias e ingresos, amplió su cartera de crédito y sumó millones de clientes; por otro, deberá sostener la calidad de sus activos mientras avanza con su expansión internacional.

La evolución de la morosidad, los márgenes ajustados por riesgo y el costo de financiar su crecimiento serán variables relevantes para evaluar la continuidad de sus resultados.

La compañía llegará al cierre de 2026 con una base de clientes en expansión, una operación más eficiente y nuevos productos fuera de América Latina.

Su desafío será convertir esa escala en rentabilidad sostenible sin perder disciplina en la gestión del riesgo.