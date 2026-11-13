La cuarta criptomoneda más popular bajó 1,24% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Pese a demandas de la SEC, Ripple impulsa la adopción de XRP para pagos globales, invirtiendo en infraestructura.

XRP, desarrollada por la empresa Ripple en 2012, acelera pagos internacionales a 1.500 transacciones por segundo.

El mercado de criptomonedas decreció 3,55% y XRP baja 1,24%, cotizando a u$s1,02 este viernes.

Con una capitalización de mercado de u$s64.653,60 millones, XRP, la cuarta criptomoneda más importante, bajó 1,24% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,02 este viernes, de acuerdo con Binance.

Las criptomonedas suman este viernes 13 de noviembre una capitalización global de u$s2,32 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.198 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales decreció un -3,55% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,61%, seguido por Ethereum con un 10,20%. El resto suma un 30,19%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este viernes 13 de noviembre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s68.587 (-4,79%)

Ethereum: u$s1.931,17 (-4,44%)

BNB: u$s631,79 (-4,04%)

Ripple: u$s1,02 (-1,24%)

XRP: u$s79,86 (-2,63%)

Cardano: u$s0,17 (0,11%)

Polkadot: u$s0,83 (-0,37%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,15%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 13 de noviembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $116,94 millones

Ethereum: $3,24 millones

BNB: $1,06 millones

Ripple: $1.708,86

XRP: $133.866,70

Cardano: $287,52

Polkadot: $1.389,27

Dogecoin: $109,16

Polygon: $146,03

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este viernes 13 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.671,10

DAI: $1.678,82

USDC: $1.672

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP se destaca como una de las criptomonedas más populares, desarrollada por la empresa Ripple. Nacida en 2012 gracias a Chris Larsen y Jed McCaleb, tiene como objetivo optimizar los pagos internacionales, mejorando velocidad y reduciendo costos, problemas comunes en los sistemas tradicionales de transferencias.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería mediante Proof of Work ni validación Proof of Stake. En su lugar, emplea un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que facilita transacciones rápidas y eficaces, procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum.

Ripple, como empresa respaldante, ha logrado colaboraciones clave con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP apoyar pagos internacionales rápidos y económicos, impulsando su adopción en el sector financiero.

Aunque se ha cuestionado a XRP por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha mostrado ser una herramienta eficiente y económica para pagos. Ripple sigue fortaleciendo la red invirtiendo en infraestructura y seguridad, aumentando la confianza en el ecosistema.

A pesar de retos legales como las demandas de la SEC, XRP conserva su lugar como una de las criptomonedas principales y un pilar en los pagos internacionales.