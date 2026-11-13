Tras tocar picos cercanos a los u$s80.000, BTC retrocedió por debajo de una barrera psicológica. Qué proyectan los gráficos históricos

La cotización de Bitcoin (BTC) acentuó su retroceso y perdió la barrera psicológica de los u$s70.000, desplazando la atención de los inversores hacia los próximos niveles técnicos donde el precio podría encontrar un piso firme.

El retroceso fue catalizado por una combinación inusual de factores políticos, macroeconómicos y corporativos.

Por un lado, el triunfo electoral demócrata en Estados Unidos abrió interrogantes sobre el rumbo regulatorio del sector digital, a lo que se sumó el repunte inflacionario de octubre, un dato que incrementó las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) endurezca su política de tasas de interés.

A ese escenario financiero se añadieron dos catalizadores tecnológicos de alto impacto: una serie de ciberataques dirigidos contra instituciones financieras y el fuerte desplome de las acciones tecnológicas en Wall Street tras la sorpresiva renuncia del director ejecutivo de Nvidia, un evento que contagió aversión al riesgo sobre los activos digitales.

¿Cuáles son los 3 próximos soportes para el precio de Bitcoin?

Frente al avance de la presión vendedora, el análisis de los gráficos históricos en plataformas como TradingView permite delimitar tres escalones sucesivos de contención en caso de que continúe el ajuste:

Primer soporte inmediato (u$s67.500): Constituye la primera línea de defensa en el corto plazo, donde los operadores evalúan si alcanza la demanda inicial para estabilizar la cotización.

Segundo nivel de descanso (u$s60.000): En caso de que la oferta logre vulnerar el escalón anterior, esta marca redonda aparece como una zona intermedia relevante de acumulación.

Tercer escalón defensivo (u$s55.000): Representa el piso técnico más profundo dentro del rango actual analizado por los especialistas para frenar una liquidación prolongada.

¿Qué significan estos niveles y cómo los interpretan los inversores?

La relevancia de estas tres franjas de precio responde a la teoría de soportes y resistencias, uno de los fundamentos básicos del análisis técnico bursátil y cripto.

Según esta metodología, los mercados tienden a repetir patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, dejando referencias estructurales en los gráficos.

Un nivel de soporte se define como un área de precios donde una tendencia bajista suele detenerse temporalmente debido a una elevada concentración de demanda: los compradores consideran que el activo alcanzó un valor atractivo e ingresan órdenes que absorben la oferta disponible.

Por el contrario, una resistencia funciona como un techo donde el exceso de ventas frena las subas.

Los analistas subrayan que marcar estos soportes no significa que Bitcoin vaya a caer obligatoriamente hasta los u$s60.000 o los u$s55.000.

El propósito de mapear estas zonas no es anticipar un destino inevitable, sino trazar escenarios operativos: si el activo continúa retrocediendo, en esas franjas encontraría un fuerte interés de compra acumulado que dificultaría una perforación adicional, convirtiéndose en puntos clave para observar si se gesta un rebote o un cambio de tendencia.