La duración promedio de las colocaciones cayó de 355 a 162 días. El equipo económico siguió sin ofrecer títulos en moneda dura por sus altos costos

El Ministerio de Economía completó una nueva prueba de financiamiento en el mercado local de capitales con el foco puesto en la administración de la liquidez de corto plazo. En la licitación de deuda realizada el miércoles, el Tesoro Nacional adjudicó $8,87 billones tras recibir propuestas por un total de $11,6 billones, convalidando premios de tasa para asegurar la demanda de los inversores institucionales.

Si bien el comunicado oficial del Palacio de Hacienda informó una tasa de renovación (rollover) del 103%, el equipo de Research de la sociedad de bolsa Balanz puntualizó en un informe emitido este jueves que el indicador efectivo se ubicó en el 84% al computar los vencimientos correspondientes al 9 de noviembre.

De acuerdo con la lectura técnica de los analistas de la City, esa diferencia contable implica que el Tesoro terminó liberando aproximadamente $1,8 billones al mercado, una inyección de pesos que aporta oxígeno operativo en un contexto donde las tasas de interés de cortísimo plazo -a un día- venían exhibiendo mayor presión alcista.

¿Qué instrumentos eligieron los bancos e inversores y qué tasas se pagaron?

El desglose de las adjudicaciones confirmó el apetito defensivo de las carteras locales, concentradas mayoritariamente en activos líquidos de corta duración.

La nueva letra ajustable por tasa mayorista TAMAR M30A7 lideró la demanda al concentrar el 39,6% del total colocado, para lo cual Economía debió convalidar un margen de premio de unos 85 puntos básicos (pbs) respecto de la curva interpolada al cierre del mercado secundario.

En segundo lugar se ubicaron las letras y bonos capitalizables (Lecap y Boncap), que en conjunto representaron el 42,6% de la licitación, exigiendo un premio más moderado de alrededor de 6 puntos básicos en la Tasa Efectiva Mensual (TEM) en ambos segmentos.

¿Por qué se acortaron los plazos y no hubo licitación en dólares?

La cautela frente al horizonte de mediano plazo volvió a quedar expuesta en la escasa tracción que tuvieron los títulos indexados con vencimiento posterior al próximo recambio presidencial.

El Boncer con vencimiento en 2028, único instrumento ofrecido más allá de 2027, captó apenas el 4,5% de la adjudicación total, colocando una tasa ubicada marginalmente por encima de su cotización secundaria. Como resultado de este sesgo hacia el tramo corto, la duración promedio ponderada de la colocación descendió a 162 días, marcando un recorte significativo frente a los 355 días registrados en la subasta precedente.

Finalmente, el informe de Balanz subrayó que el equipo económico mantuvo su decisión de no ofrecer bonos denominados en dólares durante esta operación, evitando validar en licitaciones primarias los rendimientos más elevados que hoy convalida la deuda soberana en el mercado secundario.

Por su parte, desde Vector Investments resaltaron que el frente financiero mostró avances concretos, mientras la tasa externa, la duración doméstica y la heterogeneidad de la actividad siguen imponiendo límites.

"La calidad de las próximas ruedas dependerá de que la mejora de los bonos se sostenga, el BCRA mantenga saldos favorables y la inflación confirme una trayectoria descendente más amplia", sintetizaron.