Con una merma del 5,87% en las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda sigue a la baja. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Compiten con Ethereum en DeFi y NFT, ofreciendo una blockchain más rápida y eficiente, pese a interrupciones.

Creada por Anatoly Yakovenko en 2017, la blockchain Solana destaca por su "Proof of History" y alta velocidad.

La criptomoneda Solana registró una caída del 5,87% en 24 horas, cotizando a u$s81,86, según Binance.

Solana, la sexta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s48.388,54 millones, registró un retroceso de 5,87% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s81,86 por unidad este martes, según datos de Binance.

El mercado de criptomonedas registra este martes 10 de noviembre una capitalización de u$s0, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 0 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -2,87% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 60,41%, Ethereum lo sigue con un 10,16%, y el resto suma un 29,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha martes 10 de noviembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s72.849,94 (-2,86%)

Ethereum: u$s2.017,51 (-5,37%)

BNB: u$s670,74 (-2,47%)

Ripple: u$s1,04 (-5,34%)

Solana: u$s81,86 (-5,87%)

Cardano: u$s0,17 (-4,27%)

Polkadot: u$s0,83 (-5,73%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,28%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 10 de noviembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $123,51 millones

Ethereum: $3,36 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $1.739,92

Solana: $136.613,50

Cardano: $287,34

Polkadot: $1.391,74

Dogecoin: $111,88

Polygon: $142,84

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este martes 10 de noviembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.662,30

DAI: $1.639,19

USDC: $1.664,10

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.