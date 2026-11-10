En las últimas 24 horas, la criptomoneda número dos bajó 5,59%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s246.070,26 millones, registró un retroceso de 5,59% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.013,56 por unidad este martes, según datos de Binance.

El martes 10 de noviembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,42 billones, según el panel de CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -3,13% en las últimas 24 horas. Bitcoin encabeza la participación del mercado con una cuota del 60,38%, seguido por Ethereum con un 10,15%. El resto de monedas captó un 29,47%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al martes 10 de noviembre, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s72.749,66 (-2,98%)

Ethereum: u$s2.013,56 (-5,59%)

BNB: u$s670,66 (-2,44%)

Ripple: u$s1,04 (-5,38%)

Solana: u$s81,76 (-5,94%)

Cardano: u$s0,17 (-4,27%)

Polkadot: u$s0,83 (-5,68%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,32%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al martes 10 de noviembre:

Bitcoin: $121,27 millones

Ethereum: $3,35 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $1.739,92

Solana: $136.613,50

Cardano: $287,34

Polkadot: $1.391,74

Dogecoin: $111,88

Polygon: $142,84

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este martes 10 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.662,30

DAI: $1.639,19

USDC: $1.664,10

Ethereum: qué es y cómo se fundó

En 2015, Ethereum fue lanzado por Vitalik Buterin y su equipo como una blockchain que permitiría mucho más que solo transacciones de criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain como un medio descentralizado de intercambio, Ethereum introdujo una red que permitía la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten realizar transacciones y acuerdos sin la necesidad de un intermediario.

Ethereum fue financiado a través de un crowdfunding en 2014 y, con la creación de su criptomoneda Ether (ETH), ofreció una alternativa poderosa a las monedas tradicionales.

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el éxito de Ethereum, ya que permiten realizar acuerdos de forma transparente y automática, lo que ha hecho posible su implementación en diversas industrias como el sector financiero, la salud y la logística.

Además de la creación de contratos inteligentes, Ethereum popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas y activos digitales.

Entre estos activos, las stablecoins y los NFTs han destacado, ya que las primeras ofrecen estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado y los segundos han revolucionado el mundo del arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras plataformas, como BNB y Avalanche, basaran su estructura en Ethereum, promoviendo la interoperabilidad entre redes.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad, permitiendo que Ethereum pueda procesar más transacciones a menor costo.

A través de su tecnología, Ethereum también ha sido pionero en la construcción de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete devolver el control sobre los datos a los usuarios y eliminar los intermediarios tradicionales, creando así una web más justa y equitativa.