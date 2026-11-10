La criptomoneda número uno descendió 2,98% en las últimas 24 horas. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin mantiene el 60,39% de dominancia en el mercado, mientras Ethereum y otras criptomonedas también caen este martes.

El mercado global de criptomonedas alcanza los u$s2,43 billones, mostrando un retroceso del 3,05% en las últimas horas.

Bitcoin cotiza a u$s72.723,17 en Binance, registrando una caída del 2,98% en 24 horas y con u$s1,46 billones circulantes.

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este martes a u$s72.723,17 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 2,98% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,46 billones.

El mercado de criptomonedas registra este martes 10 de noviembre una capitalización de u$s2,43 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.139 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -3,05% en las últimas horas. Bitcoin alcanza un 60,39% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,16%, y las demás criptomonedas un 29,45%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 10 de noviembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s72.723,17 (-2,98%)

Ethereum: u$s2.011,23 (-5,64%)

BNB: u$s671,88 (-2,25%)

Ripple: u$s1,04 (-5,19%)

Solana: u$s81,92 (-5,74%)

Cardano: u$s0,17 (-3,99%)

Polkadot: u$s0,84 (-5,38%)

Dogecoin: u$s0,07 (-4,09%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, martes 10 de noviembre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $121,63 millones

Ethereum: $3,36 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $1.739,92

Solana: $136.613,50

Cardano: $287,34

Polkadot: $0

Dogecoin: $111,88

Polygon: $142,84

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al martes 10 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.661,90

DAI: $1.639,19

USDC: $1.664,10

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el enigmático creador Satoshi Nakamoto, revolucionó el sistema financiero al convertirse en la primera criptomoneda. Su objetivo es proporcionar una alternativa descentralizada de pagos sin la intervención de bancos o gobiernos.

Bitcoin utiliza un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque genera un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores interesados en proteger su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de transacción. Para solucionarlo, se han desarrollado herramientas como la Lightning Network, que mejoran la velocidad y reducen los costos.

Bitcoin ha sido objeto de críticas debido a su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más destacada con un impacto significativo en el ámbito financiero global.