En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 2,62%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Compra activos digitales en Argentina a través de exchanges reguladas por CNV como Binance, evitando plataformas inseguras.

Bitcoin domina el sector con 60,42%, seguido de Ethereum (10,16%). Se muestran cotizaciones de varias divisas digitales en pesos.

El mercado de criptomonedas alcanzó u$s2,43 billones; Bitcoin cotizó a u$s72.909,40 con un alza del 2,62% el martes.

Este martes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,47 billones, tras experimentar un alza de 2,62% en las últimas 24 horas, operando a u$s72.909,40 en la plataforma de Binance.

Con un total de 40.139 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,43 billones de capitalización este martes 10 de noviembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -2,85% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 60,42%, seguido de Ethereum con un 10,16%. Las restantes monedas alcanzan un 29,42%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 10 de noviembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s72.909,40 (-2,62%)

Ethereum: u$s2.018,59 (-5,21%)

BNB: u$s671,61 (-2,20%)

Ripple: u$s1,04 (-5,23%)

Solana: u$s81,93 (-5,63%)

Cardano: u$s0,17 (-3,85%)

Polkadot: u$s0,84 (-5,22%)

Dogecoin: u$s0,07 (-3,99%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este martes 10 de noviembre:

Bitcoin: $121,68 millones

Ethereum: $3,36 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $1.745,12

Solana: $137.034

Cardano: $288,64

Polkadot: $1.400,69

Dogecoin: $112,46

Polygon: $143,38

En tanto, este martes 10 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.661,90

DAI: $1.650,43

USDC: $1.664,10

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos para fondear la cuenta y comprar criptomonedas.

Luego, basta con seleccionar la criptomoneda deseada y realizar la compra. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito como método de pago, a través de Mercado Pago u otros proveedores.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios que compran y venden criptomonedas.

Los pagos pueden realizarse a través de cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares, pero es importante revisar la reputación y el historial del vendedor.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de mecanismos de seguridad adecuados pone en riesgo a los usuarios frente a fraudes y robo de información.