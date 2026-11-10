La red principal de Ethereum alcanzó su nivel histórico más alto de actividad al promediar 2,16 millones de transacciones diarias, pero ese salto en la adopción convivió con un desplome del 58% interanual en los ingresos totales generados por comisiones de red, de acuerdo con un informe de investigación técnica difundido por CryptoBriefing en noviembre de 2026.

La dinámica del mercado muestra que la capa base ganó fluidez a costa de resignar recaudación directa. En los primeros diez meses del año, el promedio diario de operaciones se ubicó en torno a los 2,17 millones de envíos, lo que representó un incremento del 54% frente al mismo tramo de 2025, respaldado por una base de 899.000 direcciones activas por jornada.

El catalizador determinante de esta aceleración transaccional provino del abaratamiento drástico en los costos de gas. La tarifa mediana por operación en la red principal experimentó una reducción de diez veces, descendiendo desde los u$s0,35 hasta apenas u$s0,035.

La caída de las comisiones facilitó la ejecución de contratos inteligentes y micropagos, aunque quebró la correlación histórica que vinculaba el aumento de transacciones con una mayor captura de valor para los validadores de la red.

¿Cómo absorben el tráfico las redes de capa 2 frente a la cadena principal?

La distribución del flujo operativo explica por qué el auge de transacciones no se tradujo en una mayor congestión de la capa base.

Entre enero y octubre de 2026, las redes de segunda capa (Layer 2) promediaron 23,3 millones de transacciones diarias. Al integrar estas plataformas secundarias con el registro de la cadena principal, el ecosistema ampliado de Ethereum canalizó un volumen cercano a los 25 millones de operaciones por día.

En términos prácticos, las redes secundarias procesaron aproximadamente diez veces más operaciones que la infraestructura central.

Este esquema descentralizado responde a la hoja de ruta técnica de Ethereum, que busca posicionar a la cadena principal primordialmente como una capa de seguridad y liquidación definitiva. Sin embargo, la migración masiva de usuarios hacia las capas 2 abrió un debate sobre la sostenibilidad de los incentivos económicos, dado que la mayor parte de las comisiones queda retenida en las redes intermedias sin trasladarse directamente a los ingresos de la capa base.

¿Qué rol jugaron las stablecoins y cuál es el impacto en la oferta de ETH?

El traslado de activos vinculados a la paridad con el dólar estadounidense se consolidó como el sostén de mayor volumen dentro de la infraestructura.

Las transferencias de monedas estables en la red principal de Ethereum acumularon u$s25,8 billones entre enero y octubre de 2026, marcando un salto interanual del 61% frente al ejercicio anterior, según constató el relevamiento de CryptoBriefing. A pesar de movilizar sumas millonarias en moneda dura, las tarifas totales abonadas por los usuarios en la capa base apenas totalizaron 67.665 ETH en diez meses, profundizando el retroceso del 58% en la recaudación.

Los analistas del sector asocian esta menor recaudación con un incremento neto en la emisión de la oferta circulante de ether, debido a que el menor gasto de gas reduce el volumen de monedas quemadas mediante el mecanismo EIP-1559. Hacia finales de octubre y principios de noviembre de 2026, la red exhibió además un enfriamiento coyuntural, retrocediendo a 1,8 millones de operaciones diarias y 535.000 direcciones activas, confirmando que el desafío estratégico radica en determinar cómo capturará valor la cadena principal frente al auge de sus soluciones de escalabilidad.