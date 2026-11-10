Favio Assolini, director de Kaspersky's Global Research, precisó cómo avanza cada uno de los ataques en el país y a nivel regional Latam

El ransomware alcanzó un 5,2% de incidencia en empresas locales, mientras que las amenazas móviles se multiplicaron 2,3 veces respecto al año previo.

El phishing registró 47 millones de ataques bloqueados en el último año, ubicando a Argentina en el sexto puesto regional con 1,02 ataques por habitante.

Kaspersky bloqueó 14,2 millones de ataques de malware en Argentina entre 2025 y 2026, posicionando al país décimo en el ranking regional de amenazas.

Favio Assolini, director de Kaspersky's Global Research, precisó cómo crecieron cada uno de los ataques en la Argentina en el transcurso del último año durante el nuevo Panorama de Amenazas elaborado por la empresa.

"En el caso del malware, desde Kaspersky pudimos bloquear 14,2 millones de ataques en la Argentina entre septiembre de 2025 y 2026", destacó Assolini, en su presentación en la Cumbre Latinoamericana de Ciberseguridad Cyber Security 2026.

A nivel regional, la Argentina aparece en el puesto número 10 entre los países más atacados con este tipo de virus, con 0,31 ataque por habitante. El país que lidera esta tabla es Brasil, seguido por Perú y Ecuador.

Entre los sectores más atacados en el país aparecen: Gobierno, manufacturas, salud, retail, agricultura, educación y ciencia, energía, IT & Servicio, Transporte, y Construcción.

"El pishing es otra de las armas elegidas por los criminales", precisa Assolini. El total de ataques bloqueados por la firma a nivel global durante el último año ascendió a 42 millones.

Según el experto, hubo 128 mil ataques por día, 89 ataques por minuto y Brasil, una vez más, fue el país más golpeado, con 583 millones de ataques. Argentina, por su parte, se ubica en el puesto número 6 de la tabla a nivel regional, con 47 millones de ataques (en una población de 46 millones, cifra que da un total de 1,02 ataques por habitante).

Ransomware, troyanos bancarios y amanezas móviles

Assolini precisó que hubo 25 mil ataques de ransomware bloqueados por Kaspersky durante septiembre de 2025 y septiembre pasado en la Argentina.

"La Argentina aparece en el tercer puesto a nivel regional, con 480,067 empresas activas, y el porcentaje de ataques por cada 100 empresas alcanzó el 5,2%", detalló.

El ranking de este tipo de ataques es liderado por Brasil, con 448 millones de ataques.

El experto también destacó que Kaspersky. pudo bloquear 23 mil ataques de troyanos bancarios durante el últmo año, y remarcó que la modalidad avanzó 40% respecto al periodo anterior, con 63 ataques al día.

Por otro lado, la empresa consiguió bloquear 242 mil amenazas móviles, un tipo de ataque que se multiplicó 2,3 veces respecto al año pasado, con 664 ataques por día.

"En la Argentina hay 41,5 millones de líneas de smartphones activas, es decir, poseen internet móvil. A partir de las cifras, el porcentajes de ataques ascendió a 0,58%, mientras que en México, el país más atacado de esta forma, el porcentaje alcanzó el 2,08%. Por último, las amenazas al sistema Linux creció 2,1 veces en el últmo año y en Kaspersky pudimos bloquear 45 mil ataques", puntualizó.