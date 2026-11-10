Claudio Martinelli, VP Americas de Kaspersky, analiza los nuevos sectores preferidos por los cibercriminales y precisa tres pilares para protegerse

Claudio Martinelli (Kaspersky) propone educación, inteligencia y procesos para mejorar la protección y continuidad operativa.

Ataques a Polymarjet y Mercado Bitcoin exponen vulnerabilidad de criptomonedas; hubo 6,9M de ataques a celulares en el último año.

Ciberataques comprometen pagos digitales y el sector cripto, afectando a usuarios y empresas globalmente.

"Ya nadie está a salvo. Los pagos digitales son un grave problema. El mundo de las criptomonedas también está muy comprometido. Los atacantes actúan cada vez más rápido", explicó Claudio Martinelli, VP Americas de Kaspersky, durante el arranque de la Cumbre Latinoamericana de Ciberseguridad Cyber Security Week 2026.

"Los recientes ciberataques a Polymarket, Binance y Mercado Bitcoin evidencian las vulnerabilidades del sector de las criptomonedas y los riesgos asociados a sistemas internos", subrayó.

Recordó también que ahora las pantallas no son solo los objetivos y apuntó sobre lo ocurrido en Francia con un grupo de refrigeradoras semanas atrás.

"En Francia, y después en otros países, un ciberataque comprometió los sistemas de refrigeración de varias cadenas de supermercados, provocando la perdida de alimentos y evidenciando el crecimiento riesgo de ataque a las cadenas de suministro", puntualizó.

Para el directivo, pagar online también se convirtió en una trampa: "Los delincuentes sabes que allí está la mayor parte de nuestro dinero y atacan operaciones de todo tipo, hasta, por ejemplo, la compra de entradas para espectáculos por parte de los aficionados".

En el último año, por ejemplo, hubo más de 6,9 millones de ataques a celulares

Tres pilares mencionados que pueden ayudar

Martinelli apuntó que existen tres pilares fundamentales para mejorar la protección de empresas, usuarios y organizaciones.

"Más allá de los ataques, también hay muy buenas noticias. Existen procedimientos claros para poder estar mejor prevenido", precisó.

Apuntó que "el primer pilar es la eduación contínua de expertos IT y usuarios para contar con información precisa y estar atentos a los últimos ataques".

El segundo pilar es la inteligencia: "Las empresas deben ser inteligentes para diagramar estrategias de protección"

Por último, Martinelli se refirió a procesos claros para evitar la improvisación en las organizaciones, gobierno y usuarios.

"Ante un ataque las empresas deben tener la chance de poder seguir operando con normalidad", completó.