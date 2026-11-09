En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda bajó 5,26%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

XRP, desarrollada por Ripple para pagos transfronterizos, destaca por procesar 1.500 transacciones por segundo pese a sus desafíos legales con la SEC.

El mercado cripto global retrocedió un 1,53% este lunes, mientras Bitcoin mantiene su liderazgo con una dominancia del 60,23% frente a otras divisas.

La criptomoneda XRP registró una caída del 5,26% en las últimas 24 horas, cotizando a u$s1,09 con una capitalización de mercado de u$s69.456,94 millones.

Con una capitalización de mercado de u$s69.456,94 millones, XRP, la cuarta criptomoneda más importante, bajó 5,26% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,09 este lunes, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap registra este lunes 9 de noviembre un total de u$s2,49 billones en capitalización de mercado para más de 40.130 criptomonedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -1,53% en el último día. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 60,23%, Ethereum ocupa un 10,40%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,37%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Para la fecha lunes 9 de noviembre, las cotizaciones promedio globales en dólares de las criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s74.709,38 (-1,21%)

Ethereum: u$s2.122,58 (-4,59%)

BNB: u$s686,46 (-1,28%)

Ripple: u$s1,09 (-5,26%)

XRP: u$s86,48 (-2,84%)

Cardano: u$s0,18 (0,06%)

Polkadot: u$s0,88 (-0,67%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este lunes 9 de noviembre:

Bitcoin: $125,78 millones

Ethereum: $3,58 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $1.847,32

Solana: $146.315

Cardano: $302,20

Polkadot: $1.479,80

Dogecoin: $117,82

Polygon: $151,92

En tanto, este lunes 9 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.677,10

DAI: $1.671,63

USDC: $1.678,10

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, creada por Chris Larsen y Jed McCaleb en 2012, es una criptomoneda respaldada por Ripple. Diseñada para resolver los problemas de los pagos internacionales, busca acelerar las transacciones y reducir costos.

XRP no utiliza minería ni sistemas como el Proof of Work. Su algoritmo "RippleNet" procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, destacándose por su velocidad.

Ripple ha establecido alianzas estratégicas con instituciones financieras, permitiendo a XRP ser usado para pagos transfronterizos rápidos y asequibles.

Aunque se critica la centralización de XRP, su funcionalidad y confiabilidad la posicionan como una opción efectiva. Ripple continúa trabajando en la mejora de su red.

A pesar de los problemas legales con la SEC, XRP sigue liderando como una opción clave en los pagos globales.