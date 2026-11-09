La criptomoneda principal registró una merma del 1,24% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Para comprar criptomonedas de forma segura en Argentina, use exchanges reguladas por la CNV, como Binance, y evite plataformas riesgosas.

Las cotizaciones de Bitcoin y Ethereum en Argentina son $125,78 millones y $3,58 millones, respectivamente, este 9 de noviembre.

El mercado global de criptomonedas retrocedió 1,42% en 24h, con Bitcoin en u$s74.728,35 tras bajar 1,24%.

Bitcoin bajó 1,24% en las últimas 24 horas, situándose en u$s74.728,35 por unidad este lunes, con una capitalización de u$s1,50 billones, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,50 billones este lunes 9 de noviembre, con 40.130 monedas en circulación.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -1,42% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 60,25%, mientras que Ethereum posee un 10,41%, y las otras monedas sumaron el 29,34%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, los precios promedio en dólares de las criptomonedas principales para el lunes 9 de noviembre son los siguientes:

Bitcoin: u$s74.728,35 (-1,24%)

Ethereum: u$s2.124,30 (-4,58%)

BNB: u$s686,89 (-1,22%)

Ripple: u$s1,09 (-5,20%)

Solana: u$s86,62 (-2,66%)

Cardano: u$s0,18 (0,15%)

Polkadot: u$s0,88 (-0,64%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este lunes 9 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $125,78 millones

Ethereum: $3,58 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $1.847,32

Solana: $146.315

Cardano: $302,20

Polkadot: $1.479,80

Dogecoin: $117,82

Polygon: $151,92

En otro orden, este lunes 9 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.677,10

DAI: $1.671,63

USDC: $1.678,10

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos para fondear la cuenta y comprar criptomonedas.

Luego, basta con seleccionar la criptomoneda deseada y realizar la compra. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito como método de pago, a través de Mercado Pago u otros proveedores.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios que compran y venden criptomonedas.

Los pagos pueden realizarse a través de cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares, pero es importante revisar la reputación y el historial del vendedor.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de mecanismos de seguridad adecuados pone en riesgo a los usuarios frente a fraudes y robo de información.