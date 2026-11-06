El organismo presentó una nueva API, aún en estado beta, mediante la que pretende modernizar el Estado y abrir datos públicos a la IA

Aunque la API del INDEC está en beta, su eventual integración permitirá a innovadores cívicos construir servicios sobre datos oficiales.

Colossus Lab y su plataforma OpenArg ya integran datos INDEC, ofreciendo consultas de 33.000 datasets oficiales en lenguaje natural.

INDEC lanza nueva API para facilitar el acceso a datos públicos y su uso con IA, clave para la modernización del Estado argentino.

Acceso simple y abierto a la información oficial, datos listos para la era de la IA, un aporte a la modernización del Estado, la posibilidad de integrarla en herramientas de terceros cuando termine su beta y una base para que la innovación cívica construya servicios sobre datos oficiales son las cinco ventajas que ofrece la nueva API del Indec para usar datos públicos con IA.

El INDEC presentó su nueva API, que según Colossus Lab –laboratorio argentino de innovación cívica– es un paso enorme para la modernización del Estado.

La nueva API beneficia a cualquier usuario que trabaje con datos públicos en la Argentina.

Por otro lado, la API todavía está en período beta y el INDEC aún no cuenta con MCP, un servidor del protocolo Model Context Protocol que conecte asistentes de IA con datos oficiales.

Desde Colossus Lab resaltaron que ya integran datos del INDEC en OpenArg, su plataforma de IA.

Colossus Lab y OpenArg: IA para consultar datos públicos

Colossus Lab es un laboratorio argentino de innovación cívica que desarrolla herramientas tecnológicas para mejorar las políticas públicas.

Su plataforma OpenArg permite consultar y analizar información pública con IA de manera sencilla.

OpenArg indexa más de 33.000 datasets oficiales de 38 portales: INDEC, BCRA, ministerios, provincias, municipios y el Congreso.

Las consultas se hacen en lenguaje natural, por API o desde un asistente de IA, siempre con el link a la fuente oficial.

El MCP de OpenArg destaca más de 400 datasets del INDEC.

El acceso a través de MCP requiere una clave gratuita.

Dante De Agostino: "simple, abierto y listo para la era de la IA"

Dante De Agostino, Director ejecutivo de Colossus Lab, celebró el lanzamiento de la API del INDEC.

Para el directivo, la nueva API representa un paso enorme para la modernización del Estado y para quienes trabajan con datos públicos.

Según De Agostino, los datos del INDEC ya estaban integrados desde hace tiempo en la API y en el MCP de OpenArg.

Explicó que lo hicieron porque creen que el acceso a la información pública debe ser simple, abierto y listo para la era de la IA.

Sostuvo que haberlo construido antes muestra lo que se logra cuando la innovación cívica se adelanta.

Por otro lado, resaltó que ahora que el INDEC dio su paso, a Colossus le toca dar el siguiente.

Qué viene: fin de la beta e incorporación a OpenArg

De Agostino reconoció que hoy Colossus tiene MCP y el INDEC todavía no.

El directivo lo definió no como un punto de llegada, sino como un impulso para seguir buscando nuevos horizontes.

Colossus Lab espera con entusiasmo que ahora la API termine su período beta.

"Cuando eso ocurra, buscará incorporarla a sus herramientas. Hasta ahora, OpenArg ya usaba la API pública de Series de Tiempo de datos.gob.ar, con más de 30.000 series económicas del INDEC y el BCRA", completa.