Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza el precio de BTC tras el dato de empleo de EE.UU. y el derrumbe de Wall Street

Los datos laborales reducen expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal e impulsan salidas de u$s430M en ETF de BTC.

La creación de 165.000 empleos en EE.UU. en octubre superó expectativas, impulsando caídas en Nasdaq y S&P 500.

El Bitcoin cotiza en u$s75.700, su nivel más bajo desde septiembre, por datos positivos del mercado laboral de EE.UU.

Bitcoin (BTC) continúa bajo presión y cotiza en torno a los u$s75.700, tras la publicación de datos del mercado laboral estadounidense mejores de lo esperado.

El informe mostró la creación de 165.000 empleos en octubre, superando ampliamente las previsiones del mercado, que apuntaban a entre 59.000 y 65.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo se mantuvo prácticamente estable, en el 4,1%.

La presión sobre Bitcoin también refleja el clima negativo en los mercados estadounidenses. El jueves, el Nasdaq Composite cayó 5,5%, el S&P 500 retrocedió 4,4% y el Dow Jones perdió más de 1.800 puntos.

La ola de ventas estuvo liderada por empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y a la construcción de centros de datos, en medio de las preocupaciones de los inversores sobre el retorno de las enormes inversiones en infraestructura.

Este escenario de mayor aversión al riesgo también se reflejó en los ETF de Bitcoin al contado, que registraron salidas netas de u$s430,2 millones.

Los datos más sólidos del mercado laboral podrían reducir las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, añadiendo presión sobre los activos de riesgo.

Bitcoin ya cotiza en su nivel más bajo desde septiembre, mientras que la zona de los u$s75.000 se convierte en un nivel clave para el mercado.

Una ruptura por debajo de ese nivel podría poner en el radar de los inversores la media móvil de 200 días, situada cerca de los u$s73.239.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina