Con Denim, la capa 2 de Ethereum de Coinbase genera 5 bloques por segundo, suma precisión en milisegundos y endurece controles a emisores de tokens

Introduce BaseTime para precisión en milisegundos en contratos inteligentes y mejora el estándar B20 para activos digitales regulados.

La red de Coinbase ahora es 10 veces más rápida (5 bloques/seg) y elimina los "reorgs", mejorando el trading y pagos.

Base, la red de capa 2 de Ethereum desarrollada sobre la tecnología open-source de Coinbase, anunció la puesta en marcha en su red principal de Denim, su cuarta gran actualización de infraestructura. Denim reemplaza los Flashblocks por bloques canónicos nativos de 200 milisegundos, es decir, cinco bloques completos por segundo.

Hasta ahora la red generaba un bloque cada dos segundos, así que el cambio la hace diez veces más rápida. Apunta a mejorar el trading, los pagos, las aplicaciones financieras y la emisión de activos digitales, con altos estándares de cumplimiento normativo. Para los usuarios, la transición es automática y no requiere ninguna acción.

Con el esquema anterior, la blockchain de capa 2 de Coinbase usaba Flashblocks para mostrar una vista previa del estado de las transacciones entre un bloque y el siguiente. Por eso, las aplicaciones debían estar preparadas para conciliar o revertir datos si los bloques se reordenaban, algo que en la jerga se conoce como reorgs.

Con Denim, cada bloque de 200 milisegundos es definitivo. Según Base, una transacción asentada en uno de esos bloques ya tiene confirmación firme, sin suscribirse a flujos de datos paralelos ni gestionar preconfirmaciones.

Para desarrolladores e integradores del ecosistema cripto y fintech de Argentina y la región, la adopción es directa. Los métodos JSON-RPC estándar y herramientas como Viem, Ethers y Foundry funcionan de manera nativa, sin clientes especiales.

Otra novedad de Denim es BaseTime, una función que resuelve un límite de Ethereum. La red registra las marcas de tiempo en segundos enteros, así que todos los bloques generados dentro del mismo segundo compartían el mismo valor.

Con BaseTime, los contratos inteligentes pueden consultar la hora exacta de cada bloque con precisión de milisegundos.

Eso es clave para el arbitraje, las subastas onchain, el control de vencimientos en tiempo real y el cálculo de intereses en finanzas descentralizadas.

La actualización también mejora el estándar de tokens B20 de Base, pensado para emisores de activos digitales y entidades financieras tradicionales que necesitan marcos regulatorios sólidos:

Listas de cumplimiento reutilizables: un emisor puede invertir cualquier regla sin duplicar listas. Por ejemplo, puede usar una lista de direcciones sancionadas para exigir que una dirección no figure en ella

un emisor puede invertir cualquier regla sin duplicar listas. Por ejemplo, puede usar una lista de direcciones sancionadas para exigir que una dirección no figure en ella Transferencias controladas: la regla que exige que un agente autorizado inicie las operaciones pasa a aplicarse a todo tipo de transferencias, así nadie puede esquivarla

la regla que exige que un agente autorizado inicie las operaciones pasa a aplicarse a todo tipo de transferencias, así nadie puede esquivarla Freno a envíos erróneos: si alguien envía, emite o incauta tokens hacia la dirección del propio contrato del token, la operación se revierte automáticamente. Así se evitan pérdidas por errores de tipeo o de copiado

Como los bloques son diez veces más rápidos, el contador de bloques de Base también avanza diez veces más rápido. Por eso, el equipo de la red recomienda a los desarrolladores auditar los contratos que usan la cantidad de bloques como medida de tiempo, como los períodos de bloqueo, los esquemas de vesting, los oráculos TWAP y las votaciones de gobernanza.

La marca de tiempo en segundos, en cambio, mantiene su progresión sin modificaciones, así que la lógica basada en ella no se ve afectada.