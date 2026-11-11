El ministro Kanishka Narayan reconoció que el impacto económico de la IA rondaría los £120.000 millones en 2030, lejos de la cifra de Google

Esta revisión expone falta de transparencia del Gobierno británico sobre las cifras de la IA, generando dudas sobre su credibilidad.

El ministro de IA Kanishka Narayan confirmó en el Parlamento que la cifra de £400.000 M provino de un informe encargado por Google en 2023.

Reino Unido reduce a £120.000 millones su estimación de impacto económico de la IA para 2030; la cifra original (£400.000 M) provino de Google.

El Reino Unido redujo a £120.000 millones, unos u$s160.000 millones, su cálculo del impacto económico de la IA para 2030, menos de un tercio de los £400.000 millones que sus funcionarios repitieron durante casi dos años. Además, el Gobierno reconoció que aquella cifra salió de un informe encargado por Google.

La admisión llegó en una respuesta parlamentaria por escrito del 26 de octubre, firmada por Kanishka Narayan, primer ministro de Inteligencia Artificial con rango de gabinete del país. Contestó una consulta de Ben Spencer, ministro de IA en la sombra del Partido Conservador, que pidió conocer la evidencia detrás del número oficial.

Según el texto, la adopción de IA y la inversión en datos podrían sumar entre £55.000 y £140.000 millones al valor agregado bruto británico en 2030. Narayan advirtió que esas estimaciones son "enormemente inciertas".

De dónde salió la cifra de £400.000 millones sobre la IA

La cifra que el Gobierno británico usó para promocionar la inteligencia artificial nació en julio de 2023, en un informe de Public First para Google.

La consultora, hoy llamada PF Global, estimó que las herramientas de IA generativa podían crear más de £400.000 millones de valor "en las condiciones adecuadas".

Narayan lo confirmó: "La cifra de £400.000 millones se tomó de un informe de 2023 disponible públicamente, encargado por Google y elaborado por Public First".

En enero de 2025, el Plan de Acción de Oportunidades de la IA, redactado por el inversor tecnológico Matt Clifford, incorporó ese número con una nota al pie que remitía al estudio.

Cómo calcula ahora el Reino Unido el impacto económico de la IA

La nueva estimación oficial sobre el aporte de la IA a la economía británica surge de un modelo del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología, detallado en un documento del programa AI Skills Boost.

Sus pilares:

Productividad: según la OCDE, la adopción de IA podría sumar entre 0,4 y 1,3 puntos porcentuales anuales al crecimiento de la productividad

al crecimiento de la productividad Adopción: el modelo plantea tres escenarios, lento, medio y rápido

Resultado: un rango de £55.000 a £140.000 millones para 2030, con £120.000 millones, unos u$s160.000 millones, como cifra central

El rango no era nuevo: el Gobierno ya lo había citado en abril de 2026, en una respuesta a la Cámara de los Lores. PF Global explicó a WIRED que su modelo de 2023 suponía una adopción más rápida que la que hoy prevé Londres.

Por qué el recorte del impacto de la IA abre dudas sobre las cifras oficiales

La brecha entre la vieja y la nueva estimación británica expuso un problema de transparencia. Según WIRED, los ministros contaban con la cifra más baja al menos desde noviembre de 2025, pero Skills England siguió difundiendo la de £400.000 millones meses después.

Lord Holmes de Richmond, del Partido Conservador, contó que preguntó por el origen del número en enero de 2025 y nunca recibió respuesta.

Dame Chi Onwurah, presidenta del Comité de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de los Comunes, advirtió que "exagerar los beneficios de la tecnología pone en riesgo los argumentos a favor del cambio". Aun así, Narayan no retiró la cifra de Google ni dijo que fuera incorrecta.

Para Sumedha Deshmukh, del Ada Lovelace Institute, toda previsión debe responder tres preguntas: "¿De dónde salió, qué supone y quién se beneficia realmente con una cifra determinada?".