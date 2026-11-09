El Relevamiento de Expectativas de Mercado situó la divisa en $1.590 para el cierre de 2026. La inflación mensual rondaría el 1,7% en noviembre.

La tensión financiera desatada por la suba del riesgo país y las dudas sobre el ritmo de recomposición de reservas no alteraron las proyecciones cambiarias de corto plazo que manejan los principales despachos de la City. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los resultados de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondientes al cierre de octubre de 2026, donde el consenso de 45 consultoras económicas y entidades financieras ratificó un sendero de moderación para la divisa oficial mayorista hacia fin de año.

De acuerdo con el informe oficial, el mercado anticipa que el dólar interbancario cerrará noviembre en un promedio de $1.558 (lo que implica una baja de $21,4 respecto a la encuesta previa y un avance mensual del 1,6%), mientras que para diciembre de 2026 proyectan un valor de $1.590. En caso de convalidarse esta última cifra, la cotización mayorista acumularía un incremento del 9,8% en todo el año.

Al focalizar en el segmento de los diez pronosticadores con mejor historial de aciertos (Top 10), el valor esperado para el cierre del año desciende a $1.580. Las previsiones se ubican muy por debajo del límite superior de la banda de no intervención fijada por la autoridad monetaria, que se ajusta mensualmente en función de la inflación de dos meses atrás (t-2) y actualmente se posiciona en $1.958,16, lo que deja un margen de resguardo del 27% sobre la cotización de mercado.

¿Qué cotizaciones convalida el mercado de futuros frente a la encuesta del BCRA?

La visión de las consultoras muestra una sintonía cercana con las posturas negociadas en el segmento financiero de coberturas.

En las pizarras del mercado A3 de futuros y opciones (ex Matba-Rofex), los contratos para finales de diciembre se pactan en la zona de los $1.602, situándose apenas $12 por encima de la mediana esperada por el REM. Sin embargo, al extender el horizonte hacia la definición electoral de octubre de 2027, las coberturas cambiarias operan con mayor prima de riesgo y trepan hasta los $2.020.

El relevamiento del BCRA, estructurado sobre encuestas a 33 centros de estudios y 12 entidades bancarias, refleja que el atraso del dólar frente a la inflación sigue utilizándose como ancla nominal de precios. La cotización mayorista actual ronda los $1.545,5, lo que marca que los operadores esperan microdevaluaciones controladas que no superen el 1,6% mensual durante el último bimestre.

¿Cuál es el piso estimado para la inflación y qué alertas enciende la City?

El sendero de precios al consumidor exhibe una desaceleración pronunciada respecto a los registros del año anterior, pero muestra resistencia a quebrar el umbral del 1,5% mensual.

Los economistas calcularon para octubre una suba de precios del 1,8% y proyectaron un 1,7% para noviembre, consolidando una inflación acumulada del 30,4% para todo 2026.

Especialistas del sector advierten que la estabilidad cambiaria debe complementarse con reformas productivas para sortear el estancamiento de la actividad registrado desde inicios de 2025. A su vez, los analistas alertan que la entidad monetaria enfrenta un calendario exigente: en un contexto donde el riesgo país roza los 925 puntos básicos y se avecinan compromisos de deuda en moneda extranjera por u$s28.000 millones para el próximo año, acelerar la acumulación genuina de reservas resultará vital para sostener la calma proyectada en el REM.