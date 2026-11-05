La sexta mayor criptomoneda registró una merma del 6,22% en 24 horas. Así están las otras divisas digitales y los dólares cripto

Solana es una blockchain veloz y eficiente fundada por Anatoly Yakovenko, que compite con Ethereum pese a desafíos.

La sexta mayor criptomoneda cotiza a $149.795,70 en Argentina, en un mercado global cripto que bajó un 5,31%.

El precio de Solana cayó un 6,22% en 24 horas, alcanzando los u$s89,75 el 5 de noviembre de 2026, según Binance.

El precio de Solana, la sexta criptomoneda más relevante, bajó 6,22% en las últimas 24 horas, tocando los u$s89,75, con un mercado de u$s52.975,90 millones, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap registra este jueves 5 de noviembre una capitalización de u$s2,55 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.125 monedas.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -5,31% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 59,94%, seguido por Ethereum con un 10,72%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El jueves 5 de noviembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s76.031,37 (-5,76%)

Ethereum: u$s2.237,68 (-7,86%)

BNB: u$s692,24 (-3,93%)

Ripple: u$s1,21 (-7,07%)

Solana: u$s89,75 (-6,22%)

Cardano: u$s0,18 (-7,37%)

Polkadot: u$s0,91 (-4,10%)

Dogecoin: u$s0,07 (-6,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 5 de noviembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $127,04 millones

Ethereum: $3,74 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.026,65

Solana: $149.795,70

Cardano: $304,68

Polkadot: $1.529,47

Dogecoin: $119,87

Polygon: $155,74

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 5 de noviembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.665

DAI: $1.665,10

USDC: $1.668,80

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que representa una revolución en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, su objetivo era superar los límites de escalabilidad de redes como Bitcoin y Ethereum.

Su tecnología innovadora, "Proof of History", permite ordenar transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, lo que aumenta la velocidad y reduce los costos. En comparación, Ethereum, en sus comienzos, podía procesar unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, posicionándose como una de las redes más rápidas.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana comenzó a destacarse como una opción ideal para desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución a los altos costos de gas que aquejan a Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente, atrayendo a usuarios y desarrolladores gracias a su enfoque en la eficiencia y la accesibilidad. Aunque Ethereum sigue liderando en términos de adopción global, Solana se ha consolidado como una alternativa robusta y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado desafíos significativos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. No obstante, la comunidad y el equipo detrás del proyecto han trabajado arduamente para fortalecer su infraestructura y mejorar su propuesta.

Hoy en día, Solana es vista como una blockchain de vanguardia, que combina velocidad, costos bajos y eficiencia, convirtiéndose en una fuerte competidora en la industria y un desafío directo para Ethereum.