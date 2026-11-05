En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 5,34%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Inversores en Argentina pueden operar mediante plataformas avaladas por la CNV, evitando sitios inseguros para proteger sus activos y datos personales.

El mercado de criptomonedas registra una capitalización total de u$s2,55 billones, con Bitcoin liderando el sector con un 60% de participación.

Bitcoin cayó un 5,34% en las últimas 24 horas y cotiza a u$s76.182,34, arrastrando al mercado cripto global hacia una baja generalizada del 5,17%.

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,53 billones, registró un retroceso de 5,34% en las últimas 24 horas, llegando a u$s76.182,34 este jueves, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, jueves 5 de noviembre, una capitalización de u$s2,55 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.125 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -5,17% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 60%, seguido de Ethereum con el 10,73%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este jueves 5 de noviembre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s76.182,34 (-5,34%)

Ethereum: u$s2.241,65 (-7,40%)

BNB: u$s689,86 (-4,11%)

Ripple: u$s1,21 (-7,21%)

Solana: u$s89,54 (-6,21%)

Cardano: u$s0,18 (-8,05%)

Polkadot: u$s0,91 (-4,54%)

Dogecoin: u$s0,07 (-7,35%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 5 de noviembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $127,31 millones

Ethereum: $3,74 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.016,45

Solana: $148.506,30

Cardano: $302,17

Polkadot: $1.516,69

Dogecoin: $118,73

Polygon: $154,61

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este jueves 5 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.666

DAI: $1.665,11

USDC: $1.668,90

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, comprar criptomonedas requiere tener una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas, que funcionan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avaladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas exchanges ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferir pesos para fondear y comprar activos digitales.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda de interés y adquirirla en pesos. Algunas plataformas también aceptan tarjetas de crédito como forma de pago.

Además, estas plataformas permiten intercambiar monedas digitales y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando a compradores y vendedores directamente.

En este caso, los pagos pueden realizarse con cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Siempre es importante verificar la reputación del vendedor antes de completar la operación.

Finalmente, los expertos sugieren evitar plataformas poco seguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios. La falta de medidas de seguridad expone a los usuarios a estafas y robo de datos.