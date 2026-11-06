El banco y Mastercard ofrecen en noviembre 10% de reintegro en YPF los lunes y viajes en Cabify con descuentos de hasta 100%.. Los detalles

Incluyen un 50% de descuento en 5 viajes Cabify (código 5MASTER) y aplican a todas las tarjetas del banco.

Las promociones en YPF ofrecen 10% reintegro y Cabify, hasta 100% en viajes "Go to Work" (tope $25.000).

Clientes con tarjetas Mastercard de Banco Provincia acceden a 3 beneficios en YPF y Cabify en noviembre.

Los clientes con tarjetas Mastercard de Banco Provincia podrán acceder en noviembre a tres beneficios en YPF y Cabify.

El primero es un reintegro del 10% en combustible los lunes al pagar con la App YPF, el segundo es un voucher del 100% en viajes con "Go to Work" y el tercero es un 50% de descuento con el código 5MASTER.

Todas las promociones aplican a tarjetas de crédito, débito y prepaga.

La propuesta apunta a dos gastos cotidianos: la movilidad urbana y la carga de combustible.

Con ella, Mastercard y Banco Provincia amplían su oferta de ahorro para el mes.

Cada beneficio tiene condiciones y topes que conviene conocer antes de usarlo.

Cómo obtener un reintegro de 10% en YPF todos los lunes de noviembre

El beneficio de YPF rige todos los lunes de noviembre para quienes paguen sus cargas desde la aplicación de la petrolera.

Los clientes recibirán un reintegro de 10% sobre el monto de la compra.

La promoción exige una carga mínima de $35.000.

La devolución máxima es de $6.000 por semana.

Como el 10% de $35.000 equivale a $3.500, llegar al tope semanal requiere cargas de $60.000.

El beneficio alcanza a las tarjetas Mastercard crédito, débito y prepaga de Banco Provincia.

Qué es Cabify "Go to Work": viajes de hasta $25.000 sin costo

La primera promoción de Cabify se vincula a la iniciativa "Go to Work" y apunta a quienes usan la plataforma para sus traslados laborales.

Quienes finalicen un viaje entre las 7 y las 10 de la mañana recibirán una notificación con un voucher.

El cupón puede usarse ese mismo día hasta las 23:59.

Permite un descuento del 100% del valor de un viaje, con un tope de $25.000 por trayecto.

El beneficio rige de lunes a viernes y puede usarse hasta cuatro veces por usuario durante el mes.

Para acceder, hay que pagar con tarjetas Mastercard crédito, débito o prepaga de Banco Provincia.

Código 5MASTER: 50% de descuento en cinco viajes con Cabify

Mastercard suma una promoción especial para quienes empiezan a usar Cabify o no viajaron en los últimos 90 días.

Esos usuarios deben ingresar el código promocional 5MASTER.

Obtendrán un 50% de descuento en sus próximos cinco viajes.

La bonificación máxima es de $4.000 por traslado.

La promoción está vigente todos los días de noviembre.

Aplica a pagos con tarjetas Mastercard crédito, débito y prepaga.