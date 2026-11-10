El gurú contó que aprovechó el "octubre rojo" que tuvieron los activos para comprar más, aunque los tres siguen muy lejos de sus metas para 2026

Kiyosaki espera nuevos desplomes para seguir comprando, basando su estrategia en la deuda global y sus altas metas para 2026.

Los activos tuvieron un "octubre rojo": oro cayó 6.9%, plata 18% y Bitcoin 7.32%, lo peor desde 2008 y 2014.

Robert Kiyosaki compró más oro, plata y Bitcoin durante la reciente caída de precios en octubre, desafiando el pánico inversor.

Robert Kiyosaki aseguró que compró más oro, plata y Bitcoin durante la última caída de precios que tuvieron los activos en el último mes de octubre y que ya espera el próximo desplome para volver a comprar, aunque los tres activos cotizan muy lejos de las metas que él mismo fijó para 2026.

El autor de "Padre rico, padre pobre" lo dijo en X. Contó que mientras otros inversores entraban en pánico, él "compró más", y remató: "No puedo esperar el próximo desplome del oro, la plata y Bitcoin".

Kiyosaki compró oro, plata y Bitcoin tras un octubre rojo

Los tres activos que Kiyosaki recomienda desde hace años cerraron un octubre para el olvido:

Oro: cayó cerca de 6,9% en los futuros de COMEX, su peor octubre desde 2008

cayó cerca de en los futuros de COMEX, su peor octubre desde 2008 Plata: perdió alrededor de 18% en el mes y, al 29 de octubre, acumulaba una baja cercana al 55% desde el pico de u$s118,45 por onza que marcó en enero

perdió alrededor de 18% en el mes y, al 29 de octubre, acumulaba una baja cercana al que marcó en enero Bitcoin: retrocedió 7,32%, su peor octubre desde 2014

Noviembre arrancó con un rebote parcial. Tras las elecciones de medio término en Estados Unidos, el oro subió 2,34% hasta superar los u$s4.023 por onza y la plata avanzó casi 4% hacia los u$s52, según datos del 4 de noviembre.

Bitcoin se recuperó ese mismo día hasta unos u$s80.500, luego de tocar los u$s75.618. Aun así, seguía con una pérdida de 1,8% en la semana.

Cuánto les falta al oro, la plata y Bitcoin para las metas de Kiyosaki

Las proyecciones que Kiyosaki difundió a fines de 2025 contemplaban un cierre de este año con Bitcoin a u$s250.000, el oro a u$s27.000 y la plata a u$s100.

Con los precios del 4 de noviembre y menos de dos meses por delante:

Bitcoin tendría que más que triplicar su valor

El oro debería multiplicarse casi por siete

La plata necesitaría casi duplicarse

En marzo, el empresario fue más allá y trazó un escenario para un año después de una crisis financiera global: Bitcoin a u$s750.000, Ethereum a u$s95.000, el oro a u$s35.000 y la plata a u$s200. Esa vez no puso fecha para el colapso.

El historial obliga a tomar esas cifras con cautela. En julio, Kiyosaki admitió haberse equivocado con el oro, aunque mantuvo su proyección de largo plazo para el metal.

Por qué Kiyosaki dice que las caídas no son el verdadero riesgo

Para el autor estadounidense, las bajas de precio de estos activos son una distracción frente a problemas más profundos. En su publicación sostuvo que "el verdadero problema" es el tamaño creciente de la deuda global, en especial la de Estados Unidos.

A eso sumó la incompetencia de los líderes para tomar las decisiones necesarias y una educación que, según él, "no enseña nada" sobre el dinero. Desde hace años califica al dinero emitido por los gobiernos como "dinero falso" y presenta al oro, la plata y Bitcoin como alternativas.

Su lógica es que las caídas abaratan activos que piensa conservar en el largo plazo. Comprar en la baja, sin embargo, exige tener efectivo disponible y tolerancia a la volatilidad, dos condiciones que no todos los ahorristas cumplen.