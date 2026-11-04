La nueva herramienta permite operaciones cuyos montos oscilan entre los u$s25.000 y u$s250.000, vía dos modalidades de leasing. Los detalles

Busca resolver el cuello de botella del financiamiento tecnológico, permitiendo a las pymes acceder a innovación sin afectar su flujo de caja.

El programa permite operaciones de u$s25.000 a u$s250.000, con aprobación en 24 horas y procesos 100% digitales, siendo Argentina el 1er país.

Dell Financial Services lanzó Power Leasing en Argentina, ofreciendo a pymes IT financiamiento flexible para modernizar su tecnología.

Dell Financial Services lanzó Power Leasing en Argentina, una herramienta de financiamiento flexible para pymes que buscan modernizar su tecnología.

Sus ventajas son varias. Permite operaciones de entre u$s25.000 y u$s250.000, con dos modalidades de leasing: financiero y operativo.

La herramienta ofrece:

aprobaciones de crédito en 24 horas

órdenes de compra en hasta 72 horas

firma 100% digital con solo cuatro documentos

con solo cuatro documentos financiar hardware, software y servicios en una sola cuota, con cuotas predecibles y sin garantías reales, para cuidar el flujo de caja

Argentina es el primer mercado de la región Multi-Country Latin America en poner en marcha el programa.

Por qué es importante: el financiamiento tecnológico es un cuello de botella

Las coyunturas globales convirtieron el financiamiento en un pilar de las estrategias de las pymes del sector IT.

El financiamiento tradicional suele orientarse a otros segmentos, como el inmobiliario y el automotor.

Esto dificulta conseguir condiciones atractivas para las operaciones tecnológicas.

Power Leasing busca cambiar esa realidad con un modelo operado por especialistas en financiamiento tecnológico.

Para las empresas en transformación digital, permite acceder a tecnología de última generación sin comprometer el flujo de caja.

Para los partners de Dell, reduce la fricción comercial, cambia el foco del precio al acceso y la flexibilidad, y garantiza que cobren sus servicios en tiempo y forma.

Cómo funciona el leasing financiero y operativo

El leasing financiero tiene plazos de 24 a 36 meses. El leasing operativo se extiende a 36 meses, con mayor valor residual y tratamiento tributario diferenciado.

El proceso requiere solo cuatro documentos y firma 100% digital, sin trámites presenciales ante escribanía.

Se puede financiar hardware, software y servicios, incluidos los del canal, en una sola cuota.

Los resellers acceden a una calculadora de plazos en una plataforma web, para cotizar y presentar propuestas de forma autónoma. Así evitan depender de intercambios prolongados de correos y aprobaciones.

Qué dicen en Dell: small ticket y acceso real a la tecnología

Jorge Gilchrist, Senior Director Financial Sales de Dell para Latinoamérica, explicó que buscan simplicidad para atender el segmento de small ticket.

Y agrega: "Esos clientes necesitan respuestas rápidas: una definición en 24 horas y una orden de compra en tres días".

Mauricio Chacón, Argentina and Chile Country Manager, sostuvo que en la era de la inteligencia artificial acompañar el progreso de las organizaciones implica darles acceso real a la tecnología.

Resaltó que Power Leasing ofrece a las pymes argentinas una vía simple y confiable para adoptar innovación sin comprometer su flujo de caja.

La herramienta se presentó en el Dell Technologies Symposium, realizado en Santiago el 7 de octubre.

Dell reafirma así su compromiso de acompañar a las pymes argentinas en su adopción tecnológica.

El leasing en la Argentina: un mercado en crecimiento

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el saldo de cartera de leasing alcanzó su nivel más alto desde principios de 2018, según Leasing Argentina.

Las pymes lideraron la cartera con el 49,2% del saldo informado por segmento.

El saldo llegó a $1.406.661 millones, equivalentes a u$s927 millones.

Entre enero y septiembre se firmaron 5.674 contratos, la mayor cantidad para los primeros nueve meses desde 2017.

El plazo promedio de los contratos fue de 34 meses. El transporte y la logística, incluidos los automóviles, concentraron cerca de 77% del monto de los contratos activados.

Qué falta saber de Power Leasing

Según la información de la compañía, Power Leasing está orientado a pymes del sector IT y a los socios de canal de Dell.

Dell ya ofrecía programas de leasing locales a través de CIT Argentina, con montos desde u$s10.000 más IVA y plazos de 18 a 36 meses.

Power Leasing eleva el techo a u$s250.000 y acelera la aprobación.

El comunicado no detalla tasas, costos financieros ni la moneda de las cuotas.

Tampoco precisa los requisitos de elegibilidad de las pymes ni cómo se evalúa el riesgo crediticio sin garantías reales.

Esos datos serán clave para comparar la propuesta con el leasing que ofrecen bancos y otras compañías del mercado.