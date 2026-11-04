Norberto Giudice, especialista en Bitcoin, analiza el hackeo a la exchange y pronostica que la criptodivisa podría recuperar los u$s100.000 este año

La limitada oferta de Bitcoin y su halving cada 4 años impulsan una visión alcista a largo plazo, consolidándolo como reserva de valor.

Estoy sorprendido de que el precio de Bitcoin (BTC) no tuvo un impacto tan grande frente al reciente hackeo a Binance, que fue el robo de dinero más grande de la historia.

El precio cayó apenas 5% hasta los u$s77.000, sosteniendo este soporte que había funcionado semanas atrás. Está a 10% aproximadamente de los u$s87.000 que alcanzó en la subida que experimentaba. Con esta reacción, hoy estoy más alcista que antes.

A nivel técnico, este movimiento no rompe la tendencia alcista que bitcoin está mostrando desde fines de agosto, cuando salió con fuerza del mercado bajista que atravesaba desde fines del año pasado. Incluso con el retroceso actual, la moneda está cotizando 35% arriba que los u$s57.000 que pisó en julio como fondo del criptoinvierno.

Ante otros hackeos a exchanges de criptomonedas, como fue a Bybit en 2025, el mercado reaccionó con una caída mucho más aguda. Peor aún fue el de Mt. Gox en 2014, cuando el pánico ante la situación llevó a la moneda a un periodo bajista por varios meses. Tales episodios fueron los dos hackeos de la historia que le siguen en tamaño al de Binance.

En el hackeo a Binance, se robaron u$s6.300 millones, cuatro veces más que en el de Bybit el año pasado (u$s1.500 millones) y 13 veces más que en Mt. Gox (u$s460 millones). Aún así, la respuesta del mercado fue mucho más tranquila, lo que demuestra la confianza que hay en el exchange de que solventará el dinero a los usuarios.

Es normal que el precio se mueva ante las noticias que surgen en el ecosistema, tanto positivas como negativas. Veo posible que BTC incluso recupere los u$s100.000 antes de que termine el año, si el contexto global para los mercados de riesgo mejora. Esto dependerá en gran medida de si los conflictos de guerra se apaciguan.

Más allá de la volatilidad que veamos a corto plazo, espero que Bitcoin continúe un mercado alcista hacia 2027 y 2028, ya que entonces será el siguiente halving. Este evento, que recorta la emisión de bitcoin a la mitad cada cuatro años, es uno de los principales fundamentales de la moneda.

Su oferta limitada –que lo hace un activo escaso– facilita que su precio suba ante la demanda. Se trata de una solución al problema del dinero actual, que está atado a devaluarse por su creciente impresión.

Bitcoin se posiciona como el mejor activo de reserva de valor a largo plazo, ya que es el único que se conoce exactamente su capacidad total y tiene adopción. Está previsto, por código, que desde el año 2140 ya no se podrá minar bitcoin porque se habrán emitido todos los existentes: 21 millones de unidades. En cambio, ¿quién sabe cuántos dólares más habrá en circulación o qué nueva mina de oro podría descubrirse para entonces?

En inversiones, es crucial partir de las certezas y eso es el halving: certeza de que la emisión de bitcoin se reduce a la mitad cada cuatro años hasta que agote en el año 2140. Si bien una oferta limitada por sí sola no sirve para que un activo le vaya bien, dado que también es necesario que tenga demanda, hay una realidad: el hecho de que sea un activo escaso garantizado ha atraído a inversores de todo el mundo. Y es por eso que cada alrededor de cuatro años vemos a Bitcoin marcar un nuevo precio máximo histórico.

Bitcoin jamás fue hackeado en la historia, sino algunos exchanges debido a vulnerabilidades de seguridad en su infraestructura. A modo comparativo, lo que pasó con Binance es como si hubieran entrado a robar a un banco. Por tal motivo, no está en tela de juicio el activo.

Además, ante una estrategia conjunta para contener el incidente, las empresas emisoras de las dos principales stablecoins, Tether y Circle, congelaron los fondos robados en dichos criptoactivos, USDT y USDC (más de u$s2.400 millones) para devolverlos a Binance. Aunque tal movida no puede hacerse con activos digitales descentralizados, como bitcoin, trajo calma al mercado junto al anuncio de que el exchange cubrirá lo perdido.

*Por Norberto Giudice, especialista en Bitcoin, criptomonedas y blockchain