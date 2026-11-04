En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda subió 3%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto
04.11.2026 • 12:23hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 4 de noviembre de 2026
Este miércoles, XRP, logró una capitalización de u$s83.134,25 millones, tras experimentar un alza de 3% en las últimas 24 horas, operando a u$s1,31 en la plataforma de Binance.
CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,70 billones este miércoles 4 de noviembre, con 40.122 monedas en circulación.
De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 3,80% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 60,10%, seguido de Ethereum con el 11,04%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
El miércoles 4 de noviembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:
- Bitcoin: u$s80.542,47 (4,06%)
- Ethereum: u$s2.433,57 (6,37%)
- BNB: u$s719,60 (3,33%)
- Ripple: u$s1,31 (3%)
- XRP: u$s96,77 (4,01%)
- Cardano: u$s0,20 (4,69%)
- Polkadot: u$s0,97 (3,79%)
- Dogecoin: u$s0,08 (3,33%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado local, este miércoles 4 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:
- Bitcoin: $136,04 millones
- Ethereum: $4,12 millones
- BNB: $1,22 millones
- Ripple: $2.224,99
- Solana: $164.165,90
- Cardano: $336,68
- Polkadot: $1.646,26
- Dogecoin: $131,33
- Polygon: $164,62
Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al miércoles 4 de noviembre:
- USDT: $1.684,10
- DAI: $1.686,82
- USDC: $1.686,40
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.
En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.
Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.
Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.
Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.