En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda subió 3%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Pese a retos con la SEC, XRP, respaldado por Ripple, se afianza en pagos transfronterizos y alianzas bancarias clave.

Ripple lanzó XRP en 2012 para agilizar pagos internacionales, procesando hasta 1.500 transacciones por segundo con su algoritmo RippleNet.

XRP alcanzó u$s83.134,25 millones de capitalización y subió 3%, mostrando solidez en el mercado global de criptomonedas.

Este miércoles, XRP, logró una capitalización de u$s83.134,25 millones, tras experimentar un alza de 3% en las últimas 24 horas, operando a u$s1,31 en la plataforma de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,70 billones este miércoles 4 de noviembre, con 40.122 monedas en circulación.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 3,80% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 60,10%, seguido de Ethereum con el 11,04%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El miércoles 4 de noviembre, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s80.542,47 (4,06%)

Ethereum: u$s2.433,57 (6,37%)

BNB: u$s719,60 (3,33%)

Ripple: u$s1,31 (3%)

XRP: u$s96,77 (4,01%)

Cardano: u$s0,20 (4,69%)

Polkadot: u$s0,97 (3,79%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,33%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este miércoles 4 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $136,04 millones

Ethereum: $4,12 millones

BNB: $1,22 millones

Ripple: $2.224,99

Solana: $164.165,90

Cardano: $336,68

Polkadot: $1.646,26

Dogecoin: $131,33

Polygon: $164,62

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al miércoles 4 de noviembre:

USDT: $1.684,10

DAI: $1.686,82

USDC: $1.686,40

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.

Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.

Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.