La segunda moneda digital más relevante creció 4,42% en 24 horas. El rendimiento de otras divisas virtuales y los dólares digitales

Solana utiliza la tecnología Proof of History para procesar miles de transacciones por segundo, posicionándose como una alternativa eficiente a Ethereum.

El mercado global de criptomonedas subió un 4,13% en 24 horas, con Bitcoin liderando la dominancia y precios al alza en las principales divisas.

Solana alcanzó los u$s97,04 este miércoles tras un aumento del 4,42%, consolidándose como la sexta criptomoneda más importante por capitalización.

Solana, la sexta criptomoneda más importante, alcanzó los u$s97,04 este miércoles, lo que equivale a un aumento del 4,42% y un mercado circulante de u$s57.280,32 millones, según Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,70 billones de capitalización este miércoles 4 de noviembre, de acuerdo con CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un aumento del 4,13% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 60,05%, mientras Ethereum capturó un 11,03%. Las demás criptomonedas concentraron el 28,92% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 4 de noviembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.541,63 (4,35%)

Ethereum: u$s2.433,73 (6,66%)

BNB: u$s716,77 (2,72%)

Ripple: u$s1,33 (4,41%)

Solana: u$s97,04 (4,42%)

Cardano: u$s0,20 (5,27%)

Polkadot: u$s0,98 (5,31%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,54%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este miércoles 4 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $135,39 millones

Ethereum: $4,10 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.246,15

Solana: $164.128,20

Cardano: $337,52

Polkadot: $1.659,87

Dogecoin: $131,39

Polygon: $160,50

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 4 de noviembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.673,20

DAI: $1.677,01

USDC: $1.674,60

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.