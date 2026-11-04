El directivo atribuyó el robo a la falta de personal y represalias internas. Denuncian que los fondos fueron drenados a las mismas billeteras. (

El accidentado proceso de liquidación del exchange de criptomonedas BitMart sumó un nuevo capítulo de tensión operativa e incertidumbre para sus usuarios. El fundador y director ejecutivo de la plataforma, Sheldon Xia, confirmó que la compañía sufrió un ataque informático y la consiguiente sustracción no autorizada de fondos.

Lejos de emitir un parte corporativo a través de los canales institucionales de la empresa, la admisión del incidente se produjo de manera informal mediante publicaciones en el perfil personal del ejecutivo en la red social X.

Xia aseguró que el monto sustraído fue de menor escala y que se actuó de forma inmediata, aunque la falta de reportes oficiales encendió alertas en una comunidad que ya experimenta severas trabas para retirar sus tenencias.

¿Por qué la conducción de BitMart atribuye el ciberataque a una crisis interna?

El descargo del máximo directivo de la compañía apuntó de forma directa a la desarticulación operativa de sus propios equipos de soporte y ciberseguridad.

Sheldon Xia argumentó que el departamento de infraestructura técnica opera con una dotación mínima de especialistas.

Según su versión, la reestructuración corporativa, las amenazas recibidas por parte de usuarios afectados y presuntas represalias impulsadas por exempleados descontentos -entre quienes señaló a una exjefa del área de marketing- derivaron en que parte del personal técnico se negara a mantener operativos los sistemas de resguardo.

En paralelo, investigaciones preliminares compartidas por analistas en la cadena de bloques vincularon la brecha con el reciente golpe contra la plataforma brasileña Mercado Bitcoin.

Registros expuestos por operadores en X revelaron que la vulneración a BitMart tuvo lugar apenas tres horas antes del ataque a la entidad sudamericana, detectándose que los activos sustraídos en ambos episodios fueron derivados hacia las mismas direcciones de billeteras virtuales.

¿Cómo impacta el robo en el plan de cierre definitivo del exchange?

La brecha de seguridad agrava un proceso de retirada comercial que arrastra cuestionamientos por presunta insolvencia y bloqueos de liquidez.

Tal como informó oportunamente iProUP en su análisis sobre la ola de cierres en la industria cripto, la empresa formalizó que cesará sus actividades de forma definitiva el 31 de enero de 2027, argumentando cambios severos en las condiciones de mercado.

Aquella medida implicó la suspensión inmediata de depósitos y el cese de las operaciones de intercambio comercial el 26 de agosto, lo que provocó un desplome del 59% en su token de gobernanza BMX en tan solo 24 horas.

A partir de esa decisión, las denuncias por retención de fondos se multiplicaron. Matthew Wang, CEO de la firma OpenGradient, acusó públicamente a la dirección de lanzar esquemas de ahorro bloqueado al 15% anual semanas antes de paralizar la operatoria para captar liquidez forzada.

En el plano individual, usuarios con cuentas VIP denunciaron la inmovilización de saldos cercanos a los u$s10 millones, señalando que los gestores comerciales y analistas de soporte dieron de baja sus cuentas de mensajería, un vacío de atención que ahora se profundiza con este nuevo incidente informático.