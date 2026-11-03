La firma precisó que el proceso de suscripción tendrá dos rondas, con diferentes condiciones de asignación, comisiones y plazos de liquidación

El modelo IPO Prime facilita el acceso a acciones mediante tokens rANT, eliminando la necesidad de abrir cuentas de corretaje externas para inversores.

La suscripción para el IPO de Anthropic, valorada en hasta u$s1,75 billones, tendrá una ronda VIP hasta el 9 de noviembre y una ronda pública desde el 10.

Bitget incorporó a Anthropic en su plataforma IPO Prime, permitiendo a usuarios participar en la futura salida a bolsa de la empresa de inteligencia artificial.

La exchange universal (UEX) Bitget anunció la incorporación de Anthropic a su plataforma IPO Prime, para ofrecer a los usuarios elegibles una nueva forma de participar en oportunidades de inversión vinculadas a ofertas públicas iniciales (IPO) a través de una única cuenta.

La iniciativa llega tras la reciente presentación de la documentación de Anthropic para su salida a bolsa en Nasdaq, con estimaciones de mercado que sitúan su valoración potencial en hasta u$s1,75 billones.

El proceso de suscripción tendrá dos rondas, con diferentes condiciones de asignación, comisiones y plazos de liquidación:

La ronda VIP estará abierta desde el 5 de noviembre de 2026 a las 08:00 hasta el 9 de noviembre a las 08:00 (UTC), con un límite total de suscripción de u$s1.000 millones , un máximo individual de u$s3 millones y un mínimo de u$s100 . Las suscripciones podrán realizarse en USDT o USDGO .

La ronda pública comenzará el 10 de noviembre de 2026 a las 08:00 (UTC) y permanecerá abierta hasta las 08:00 (UTC) del día anterior al IPO. Esta ronda tendrá un límite total de u$s200 millones, un máximo individual de u$s25.000 y el mismo mínimo de u$s100. Ambas rondas estarán sujetas a la disponibilidad de asignaciones y al calendario definitivo de la oferta.

La esperada salida a bolsa de Anthropic llega en medio del fuerte interés de los inversores por las empresas de inteligencia artificial (IA).

La compañía presentó su documentación inicial para el IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) el 26 de octubre y presentó una versión modificada el 2 de noviembre.

Aunque su valoración final y el precio de la oferta todavía no fueron confirmados, las estimaciones de mercado sitúan su valoración potencial en hasta u$s1,75 billones.

Cuál es el objetivo de la IPO Prime de Anthropic

Bitget busca reducir –a través de IPO Prime– las barreras de acceso a estas oportunidades, y conectar a los usuarios elegibles con oportunidades de asignación a través de fondos institucionales y brokers participantes.

Las suscripciones se procesan de acuerdo con las condiciones de cada ronda. Los usuarios podrán recibir una asignación total o parcial, o un reembolso de los fondos correspondientes a la parte no asignada.

Gracy Chen, CEO de Bitget, remarcó que "durante años, las oportunidades de participar en IPOs han estado principalmente reservadas para inversores institucionales y clientes de alto patrimonio".

Y agregó: "Queremos cambiar eso, facilitando que más personas puedan acceder a oportunidades que antes estaban fuera de su alcance. Reunir estos mercados en un solo lugar es precisamente lo que estamos construyendo con nuestro modelo UEX".

La ronda VIP tendrá una comisión inicial de 12%, con una tasa histórica de asignación de entre 40% y 80%, y una liquidación estimada entre tres y cinco días hábiles después del IPO.

La ronda pública tendrá una comisión inicial del 5%, con acceso a la negociación previsto para la fecha de cotización, aunque las asignaciones son menos previsibles. Los fondos correspondientes a suscripciones no asignadas serán reembolsados de acuerdo con las condiciones de la oferta.

Qué ocurrirá después de la liquidación

Las acciones asignadas–tras la liquidación– serán mantenidas a través de brokers y socios de custodia designados, mientras que los usuarios elegibles recibirán los correspondientes tokens rANT.

Esta estructura conecta los procesos tradicionales de asignación y liquidación de acciones con el acceso tokenizado a través de Bitget, y permite a los usuarios participar mediante sus cuentas existentes, sin necesidad de abrir una cuenta de corretaje independiente.

La oferta de Anthropic sigue a las iniciativas anteriores de IPO Prime vinculadas a SpaceX y OpenAI, y amplían la gama de oportunidades de los mercados financieros tradicionales disponibles en Bitget como parte de su modelo Universal Exchange (UEX).