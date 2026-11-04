En la práctica, una empresa cripto podía delegar a un procesador de pagos la facultad de quemar tokens cuando un cliente los cambiaba por dólares

Pese al retraso en su activación del 4 de noviembre, auditorías del ledger no detectaron explotación de la vulnerabilidad.

La vulnerabilidad afectaba a tokens en XRPL, no al XRP nativo, permitiendo su creación sin permiso vía PaymentBurn.

XRP Ledger, la blockchain nativa de Ripple, prepara la activación de una actualización de seguridad que corrige un fallo que, bajo ciertas condiciones, permitía a cuentas autorizadas solo para destruir tokens crear nuevos activos sin el permiso del emisor.

La enmienda, llamada fixCleanup3_4_0, está prevista para activarse el 4 de noviembre y afecta exclusivamente a los tokens emitidos en XRPL, no al suministro nativo de XRP.

Ripple corrige una vulnerabilidad en XRP Ledger que permitía emitir tokens sin autorización

La vulnerabilidad está vinculada al permiso delegado PaymentBurn, que permite a una cuenta destruir tokens fungibles o Multi-Purpose Tokens, conocidos como MPT, en nombre de un emisor.

El problema es que, en determinadas circunstancias, esa autorización también podía habilitar la creación de nuevos tokens, aunque la cuenta no tuviera el permiso específico de emisión, PaymentMint.

En la práctica, una empresa de stablecoins podía delegar en un procesador de pagos la facultad de quemar tokens cuando un cliente los cambiaba por dólares.

Ese socio debía necesitar una autorización separada para emitir nuevos tokens, pero la falla podía permitirle crearlos sin esa aprobación adicional.

Ripple corrige una vulnerabilidad en XRP Ledger que permitía emitir tokens sin autorización. (Imagen creada con IA)

La actualización establece una separación clara entre quemar y emitir tokens. A partir de la corrección, los pagos que utilicen PaymentBurn serán rechazados si cruzan ese límite.

La enmienda fixCleanup3_4_0 fue incluida en la versión 3.4.0 del software XRPL, publicada en septiembre. Su activación requiere el apoyo de validadores y estaba prevista para el 4 de noviembre.

El proceso sufrió una demora porque el respaldo de los validadores cayó temporalmente por debajo del umbral requerido, lo que reinició el reloj de activación de dos semanas.

La falla afecta únicamente a los tokens emitidos sobre XRPL, incluidas las stablecoins, los tokens de línea de confianza y los Multi-Purpose Tokens. No afecta al XRP nativo ni a su oferta máxima de 100.000 millones de unidades.

La documentación oficial de XRPL recomendó, hasta que la enmienda entre en vigencia, no delegar el permiso granular PaymentBurn. La advertencia busca evitar que emisores o socios queden expuestos a la creación no autorizada de tokens durante el período previo a la activación.

XRP corrigió la falla, que existía desde 2015

La corrección se produce después de que la desarrolladora Mayukha Vadari advirtiera sobre un problema de permisos que, según su relato, existía desde aproximadamente 2015. Su análisis señalaba que la falla podría haber permitido obtener XRP de manera indebida o crear tokens sin autorización.

Los desarrolladores lanzaron la versión 3.4.1 el 25 de septiembre y más de 80% de los validadores principales la actualizó ese mismo día. Una enmienda se activó el 9 de octubre y los nodos sin la actualización dejaron de poder mantenerse sincronizados.

Luego de una auditoría posterior del ledger, no se detectaron indicios de explotación ni de creación no autorizada de XRP.