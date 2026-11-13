50 empresas usaron una exención de SEC que les da 30 días para objetar, un freno a la tokenización de acciones que achica la oferta para operar 24/7

El masivo rechazo empuja la tokenización de acciones hacia un modelo con la empresa emisora al mando, limitando el mercado on-chain.

Casi 7 de cada 10 compañías seleccionadas por OKXICE rechazaron la oferta, amparadas en la "Innovation Exemption" de la SEC hasta 2031.

Cincuenta grandes empresas como Nvidia y Microsoft vetaron la tokenización de sus acciones en la plataforma OKXICE, usando un derecho otorgado por la SEC.

Las empresas que rechazan la tokenización de sus acciones ya suman 50: Nvidia, Microsoft, JPMorgan, Nike, Alphabet y Goldman Sachs, entre otras, usaron el derecho de veto que les otorga la SEC para impedir que versiones digitales de sus papeles se negocien en OKXICE, la plataforma que montaron OKX y la dueña de la Bolsa de Nueva York.

El dato surge del aviso público que OKXICE difundió el 30 de octubre. Del grupo de 62 compañías que la plataforma eligió al principio, 50 objeciones ya figuran en los registros y solo 19 de aquella lista original no presentaron reparos. Es decir, casi siete de cada diez empresas seleccionadas dijeron que no.

El golpe pega en el corazón del proyecto. OKXICE pretendía operar las 24 horas mediante pools de liquidez con permisos sobre X Layer, la red de OKX, donde los participantes aprobados cambiarían acciones tokenizadas por stablecoins como USDC, USDT y USDG. Todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Cómo funciona el veto de las empresas a las acciones tokenizadas

La posibilidad de bloquear la tokenización de acciones nace de la "Innovation Exemption", la exención temporal que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC, aprobó el 17 de septiembre. Forma parte de Project Crypto, la iniciativa del titular del organismo, Paul Atkins, y rige hasta el 17 de septiembre de 2031.

Según la orden de la SEC que creó la exención, el mecanismo funciona así:

La plataforma debe notificar por escrito a la empresa antes de ofrecer un token de sus acciones creado por un tercero no vinculado

La compañía tiene 30 días corridos para presentar una objeción formal

Si objeta a tiempo, esa plataforma no puede ofrecer el token bajo la exención

El veto no frena la negociación tradicional de las acciones ni impide que la propia empresa tokenice sus títulos

Por qué Wall Street le pone un freno a la tokenización

Los avisos públicos de OKXICE no detallan los motivos de cada empresa, pero hubo señales. Applied Optoelectronics, una de las primeras en objetar, explicó que no veía para la firma ni para sus accionistas un beneficio que justificara la incertidumbre sobre precio, liquidez y volatilidad.

Nasdaq, que tiene aprobado su propio piloto de valores tokenizados, adelantó que excluirá sus acciones del esquema y apuntó a la falta de cotizaciones en vivo con el mejor precio y de reporte de operaciones a la cinta consolidada.

De fondo hay un problema que la tecnología no resuelve: aunque los tokens prometan los mismos derechos que una acción común, para el emisor implican que un tercero interviene en su estructura de capital y en su registro de accionistas.

La velocidad del rechazo lo muestra con claridad. Eran 9 objeciones el 15 de octubre, 16 el 19 y 22 el 23; el 28 ya llegaban a 33 y en dos días más treparon a 50.

Qué cambia para la tokenización de acciones y el inversor argentino

El rechazo masivo no entierra la tokenización de acciones, pero la empuja hacia un modelo con la empresa emisora al mando. OKXICE ya dijo que podría listar acciones tokenizadas por las propias compañías, aunque ninguna de las que objetaron anunció planes en ese sentido.

La apuesta es grande. ICE, la controlante de la Bolsa de Nueva York, entró en OKX con una valuación de u$s25.000 millones y la empresa conjunta, en partes iguales, apunta a los cerca de 120 millones de usuarios del exchange.

En la Argentina, la Comisión Nacional de Valores eligió otro camino. Según detalló la guía oficial de la CNV sobre tokenización, el esquema local es de tokenización no nativa: no crea un nuevo valor negociable, sino una forma adicional de representarlo, y funciona dentro de un sandbox regulatorio prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2027.

Para los argentinos que siguen las acciones de Wall Street, el mensaje es claro: la tecnología para operar papeles de Nvidia o Microsoft a toda hora ya existe, pero sin el aval de las empresas, el mercado on-chain arrancará con un menú mucho más corto.