La emisión de bonos de Meta llega con su flujo de caja en rojo y una advertencia de S&P, en un mercado que ya cobra más caro prestarles a las big tech

Sería el debut de Meta en el mercado de deuda europeo, tras una perspectiva negativa de S&P Global Ratings por su alto gasto.

Gasto de Meta en IA supera flujo operativo, generando un flujo de caja libre negativo de u$s2.120 millones en el último trimestre.

Meta Platforms evalúa emitir bonos por u$s20.000 millones en dólares y euros para financiar su inversión en inteligencia artificial.

Meta Platforms, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, evalúa emitir bonos en dólares y euros por al menos u$s20.000 millones para financiar su inversión en inteligencia artificial.

Según informó Bloomberg, la compañía de Mark Zuckerberg le pidió a Citigroup y Morgan Stanley que organicen llamadas con inversores el lunes y el martes para medir la demanda. Todavía no hay una decisión final y el monto podría crecer si el interés supera lo previsto.

De concretarse, sería la primera colocación de deuda de peso de Meta en seis meses y su debut en el mercado europeo. Llega días después de que S&P Global Ratings pusiera en perspectiva negativa su calificación y una semana después de una venta de acciones por u$s37.500 millones.

Cómo sería la emisión de bonos de Meta en dólares y euros

La colocación que analiza la dueña de Facebook combinaría dos monedas y plazos largos:

Tramo en dólares: cinco series con vencimientos de entre 5 y 30 años.

cinco series con vencimientos de entre 5 y 30 años. Tramo en euros: seis series con plazos que irían desde poco más de 4 años hasta algo más de 38.

En octubre, Meta ya había mantenido reuniones con inversores europeos sin una operación concreta en carpeta. Con el salto al euro, seguiría el camino de Alphabet y Amazon.

Su última salida al mercado de bonos con grado de inversión fue en abril de 2026, cuando captó u$s25.000 millones con órdenes que llegaron a u$s96.000 millones.

Por qué Meta sale a buscar financiamiento para la inteligencia artificial

El gasto de Meta en centros de datos, servidores y chips ya supera el efectivo que genera su negocio publicitario. En el tercer trimestre de 2026, según el balance publicado el 21 de octubre, la empresa facturó u$s64.600 millones, 26% más que un año antes, pero invirtió u$s34.910 millones frente a un flujo operativo de u$s32.790 millones.

El resultado fue un flujo de caja libre negativo de u$s2.120 millones. Para todo 2026, la compañía estima un gasto de capital de entre u$s135.000 y u$s145.000 millones.

Ese ritmo encendió la luz amarilla en S&P. El 30 de octubre, la calificadora mantuvo la nota AA- de Meta pero cambió la perspectiva de estable a negativa. Advirtió que el apalancamiento podría superar 1 vez, su umbral para bajar la nota, tan pronto como en 2027, y cuestionó la capacidad de la empresa para monetizar la IA frente a sus rivales.

S&P proyecta además déficits de flujo de u$s39.000 millones este año y de u$s71.000 millones en 2027. Ante Reuters, un vocero de Meta respondió que la compañía discrepa con esa evaluación y que ve importantes oportunidades de negocio por delante.

Cómo combina Meta acciones, preferidas y bonos para financiarse

Los bonos se sumarían a un esquema de financiamiento que Meta lanzó a fines de octubre y que combina distintos instrumentos:

Acciones ordinarias: u$s25.000 millones colocados a u$s625 por papel, por encima de los u$s22.500 millones previstos al inicio.

u$s25.000 millones colocados a u$s625 por papel, por encima de los u$s22.500 millones previstos al inicio. Acciones preferidas: u$s12.500 millones en títulos convertibles obligatorios con un dividendo de 6,5% anual.

u$s12.500 millones en títulos convertibles obligatorios con un dividendo de 6,5% anual. Venta a precio de mercado: un programa de hasta u$s60.000 millones que arrancará cuando empiecen a cotizar sus nuevas acciones Clase C sin derecho a voto.

un programa de hasta u$s60.000 millones que arrancará cuando empiecen a cotizar sus nuevas acciones Clase C sin derecho a voto. Bonos: al menos u$s20.000 millones, todavía en evaluación.

Alphabet y Oracle también emiten bonos, pero pagan tasas más altas

El apetito por la deuda vinculada con la inteligencia artificial se moderó desde abril y los compradores exigen más rendimiento para financiar a las tecnológicas. Así lo mostraron las emisiones que salieron el lunes 2 de noviembre.

Alphabet, la matriz de Google, consiguió 6.000 millones de euros, unos u$s6.700 millones, en siete series con plazos de 2 a 19 años. Recibió órdenes por más de 17.100 millones de euros, pero pagó tasas bastante más altas que en su colocación de mayo.

Oracle, en tanto, colocó u$s10.000 millones en bonos con cupones de entre 7% y 8,65%, en paralelo a una venta de acciones por otros u$s10.000 millones.