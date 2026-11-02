Para pagar aprovechar la financiación en el marketplace hay que ser cliente de Banco Provincia y usar su tarjeta de crédito Visa o Mastercard

La oferta supera las 18 cuotas de 2024 con descuentos de hasta 30% en tecnología y hogar.

La promoción de Banco Provincia rige del 2 al 4 de noviembre para pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

Provincia Compras se suma al CyberMonday con hasta 24 cuotas sin interés en productos de tecnología y hogar.

Provincia Compras, el marketplace desarrollado por Banco Provincia, se suma al CyberMonday con hasta 24 cuotas sin interés.

El beneficio rige del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre para quienes paguen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco.

Entre las ofertas destacadas del sitio sobresale el aire acondicionado BGH inverter frío-calor, con 30% de descuento y un precio de $1.449.998.

Le sigue el Moto G67, con 29% de descuento y un precio de $499.999.

También se destacan el Smart TV Noblex 58" 4K (20%, $767.999), la notebook HP 255r G10 (20%, $2.099.999) y la notebook EXO Smart T38 (17%, $470.999).

Los precios y descuentos corresponden a lo publicado en el sitio y pueden cambiar durante el evento.

Hasta 24 cuotas sin interés en todos los productos

Durante los tres días del evento, quienes tengan tarjetas Visa o Mastercard de Banco Provincia podrán financiar sus compras en hasta 24 cuotas sin interés.

La financiación alcanza a todos los productos comercializados en Provincia Compras.

El plazo equivale a dos años de pago sin interés.

El CyberMonday lo organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y reúne cada año a cientos de marcas y comercios.

En 2024, el banco ofreció hasta 18 cuotas sin interés y descuentos de hasta 40% en el evento. Este año suma seis cuotas más de financiación.

Cómo comprar en Provincia Compras

Para acceder a las promociones es necesario ser cliente de Banco Provincia.

En la plataforma se puede pagar con tarjeta de débito, pero las cuotas sin interés están disponibles solo con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Quienes no tienen tarjeta de crédito pueden pedirla desde el portal con un formulario de presolicitud.

Después, un ejecutivo de cuenta se comunica para finalizar el trámite.

Para operar en la plataforma hay que crear una cuenta de usuario con contraseña personal, secreta e intransferible.

Las promociones se pueden consultar en los canales oficiales del banco y en el sitio de Provincia Compras.

Qué comprar: electro, tecnología, hogar, moda y juguetes

Provincia Compras reúne a cientos de comercios de todo el país y permite financiar compras exclusivamente con tarjetas de crédito del banco.

Su catálogo incluye tecnología, moda, electrodomésticos, juguetería, salud, belleza y decoración.

El sitio ofrece además envío gratis en productos seleccionados.

La promoción es una oportunidad para adelantar compras navideñas.

También sirve para renovar equipamiento del hogar y de tecnología.

Los aires acondicionados y la climatización figuran entre los productos más buscados en ediciones anteriores, según la CACE.