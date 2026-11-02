En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres bajó 0,58%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

XRP se mantiene relevante en el mercado internacional pese a los obstáculos legales de la SEC y su modelo centralizado que procesa pagos bancarios.

El mercado cripto global alcanzó los u$s2,58 billones este lunes, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 59,97% de la capitalización total.

XRP cotiza a u$s1,24 tras un retroceso del 0,58% en las últimas 24 horas, posicionándose como la cuarta mayor criptomoneda con u$s78.532 millones.

XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s78.532,71 millones, registró un retroceso de 0,58% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,24 por unidad este lunes, según datos de Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,58 billones de capitalización este lunes 2 de noviembre, de acuerdo con CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -1,03% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,97%, Ethereum logró un 10,66%, y las demás monedas un 29,37%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del lunes 2 de noviembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.031,27 (-1,04%)

Ethereum: u$s2.253,08 (-0,33%)

BNB: u$s698,79 (-1,56%)

Ripple: u$s1,24 (-0,58%)

XRP: u$s92,12 (-2,40%)

Cardano: u$s0,19 (-2,22%)

Polkadot: u$s0,94 (-1,59%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,75%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este lunes 2 de noviembre:

Bitcoin: $130,19 millones

Ethereum: $3,83 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.070,05

XRP: $153.837,40

Cardano: $314,01

Polkadot: $1.565,02

Dogecoin: $123,53

Polygon: $146,58

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al lunes 2 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.659,30

DAI: $1.661,18

USDC: $1.660,90

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda innovadora creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el respaldo de Ripple. Diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, ofrece soluciones rápidas y rentables.

A diferencia de Bitcoin y Ethereum, XRP no utiliza minería. En su lugar, emplea el algoritmo de consenso "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el respaldo de Ripple, XRP ha establecido alianzas con bancos en todo el mundo para facilitar pagos rápidos y de bajo costo.

A pesar de las críticas relacionadas con la centralización, XRP sigue siendo una solución eficiente. Ripple ha invertido significativamente en mejorar su seguridad e infraestructura.

A pesar de los obstáculos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una criptomoneda clave en el mercado internacional.