En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda bajó 2,44%. Los valores actuales de otras divisas digitales y dólares cripto

Solana, fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, utiliza "Proof of History" para superar a Ethereum en velocidad y eficiencia.

Bitcoin (59,97%) y Ethereum (10,66%) dominan el mercado cripto; se detallan cotizaciones en dólares y pesos argentinos.

Solana cotiza a u$s92,11 tras una caída de 2,44%; el mercado global de criptomonedas retrocedió 1% en su capitalización total.

Solana, la sexta criptomoneda más popular, cotiza este lunes a u$s92,11 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 2,44% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s54.366,78 millones.

El mercado de criptomonedas registra este lunes 2 de noviembre una capitalización de u$s2,58 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.111 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -1% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,97%, Ethereum ocupa un 10,66%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,37%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del lunes 2 de noviembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.027,59 (-1,03%)

Ethereum: u$s2.252,43 (-0,35%)

BNB: u$s698,87 (-1,56%)

Ripple: u$s1,24 (-0,58%)

Solana: u$s92,11 (-2,44%)

Cardano: u$s0,19 (-2,25%)

Polkadot: u$s0,94 (-1,49%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,76%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este lunes 2 de noviembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $130,18 millones

Ethereum: $3,83 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.070,05

Solana: $153.837,40

Cardano: $314,01

Polkadot: $1.565,02

Dogecoin: $123,53

Polygon: $146,58

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este lunes 2 de noviembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.658,40

DAI: $1.661,08

USDC: $1.660,50

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que ha revolucionado la tecnología descentralizada. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, fundó el proyecto en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

El elemento diferenciador de Solana es su mecanismo "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones, reduciendo costos y aumentando la velocidad. Ethereum, por ejemplo, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, mientras que Solana puede gestionar miles, consolidándose como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de la red principal de Solana en 2020 marcó un hito en el sector blockchain, permitiendo el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución económica y veloz frente a los altos costos de gas de Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente, atrayendo desarrolladores interesados en aprovechar su escalabilidad y rendimiento. Aunque Ethereum sigue siendo líder por su adopción global, Solana se posiciona como una opción atractiva para proyectos que necesitan alta capacidad y bajos costos.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, su equipo y comunidad han trabajado arduamente para fortalecer la infraestructura y superar estos obstáculos.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y accesibilidad, y posicionándose como un fuerte competidor de Ethereum en el ecosistema cripto.