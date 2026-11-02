En las últimas 24 horas, la segunda mayor criptomoneda retrocedió 0,31%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

La red Ethereum mantiene su relevancia gracias a sus contratos inteligentes y la escalabilidad lograda mediante soluciones de capa 2 y la Web3.

El mercado global de criptomonedas retrocedió un 0,94% este lunes 2 de noviembre, con Bitcoin liderando el sector con una dominancia del 59,98%.

Ethereum cotiza hoy a u$s2.253,29, registrando una baja del 0,31% en las últimas 24 horas y alcanzando una capitalización de u$s275.314,70 millones.

Con una capitalización de mercado de u$s275.314,70 millones, Ethereum, la segunda criptomoneda más importante, bajó 0,31% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s2.253,29 este lunes, de acuerdo con Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,58 billones este lunes 2 de noviembre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -0,94% en el último día. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,98%, Ethereum ocupa un 10,66%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, lunes 2 de noviembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s77.045,88 (-1%)

Ethereum: u$s2.253,29 (-0,31%)

BNB: u$s699,18 (-1,52%)

Ripple: u$s1,24 (-0,52%)

Solana: u$s92,17 (-2,38%)

Cardano: u$s0,19 (-2,17%)

Polkadot: u$s0,94 (-1,45%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,69%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al lunes 2 de noviembre:

Bitcoin: $130,19 millones

Ethereum: $3,83 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.070,05

Solana: $153.837,40

Cardano: $314,01

Polkadot: $1.565,02

Dogecoin: $123,53

Polygon: $146,58

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este lunes 2 de noviembre a estos valores en pesos:

USDT: $1.658

DAI: $1.661,08

USDC: $1.660,90

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum se lanzó en 2015 como un proyecto innovador, creado por Vitalik Buterin y su equipo, con el objetivo de ir más allá de las capacidades de Bitcoin.

Mientras que Bitcoin demostró el potencial de la blockchain para crear una moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan sin intervención humana, lo que asegura la automatización de procesos y la eliminación de intermediarios.

En 2014, Ethereum logró un exitoso financiamiento colectivo que permitió su lanzamiento oficial, junto con la criptomoneda Ether (ETH).

Desde su creación, los contratos inteligentes han sido fundamentales para la red, permitiendo la automatización de transacciones y acuerdos de manera eficiente y segura.

Ethereum también popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas digitales, como las stablecoins, cuyo valor está respaldado por activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte digital y los coleccionables.

La tokenización ha abierto nuevas puertas en el ámbito de la propiedad digital.

La creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió a otros proyectos desarrollar sus propias redes basadas en la estructura de Ethereum, como es el caso de BNB y Avalanche.

Además, con la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, Ethereum ha logrado mejorar su escalabilidad, reduciendo costos y aumentando la eficiencia de las transacciones.

Además de sus logros tecnológicos, Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, un concepto que promueve una Internet descentralizada.

Esta nueva Internet pone el control de los datos en manos de los usuarios, garantizando mayor privacidad y autonomía al eliminar la necesidad de intermediarios como gobiernos y empresas.