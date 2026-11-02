En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal bajó 1%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y los dólares cripto

Creado en 2009 por Satoshi Nakamoto, Bitcoin es clave como resguardo de valor descentralizado, pese a sus desafíos de escalabilidad.

El mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,58 billones; Bitcoin domina casi el 60% y Ethereum supera el 10%.

Este lunes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,55 billones, tras experimentar un alza de 1% en las últimas 24 horas, operando a u$s77.050,59 en la plataforma de Binance.

En el mercado global de criptomonedas, la capitalización alcanza los u$s2,58 billones este lunes 2 de noviembre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -0,94% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,98%, seguido por Ethereum con un 10,66%. El resto suma un 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al lunes 2 de noviembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s77.050,59 (-1%)

Ethereum: u$s2.253,77 (-0,29%)

BNB: u$s699,25 (-1,51%)

Ripple: u$s1,24 (-0,52%)

Solana: u$s92,17 (-2,38%)

Cardano: u$s0,19 (-2,19%)

Polkadot: u$s0,94 (-1,45%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,69%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este lunes 2 de noviembre:

Bitcoin: $130,19 millones

Ethereum: $3,83 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.070,05

Solana: $153.837,40

Cardano: $314,01

Polkadot: $1.565,02

Dogecoin: $123,53

Polygon: $146,58

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al lunes 2 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.658

DAI: $1.661,08

USDC: $1.660,90

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.