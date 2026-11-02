La criptomoneda más popular bajó 0,97% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Para comprar criptomonedas de forma segura, se aconseja usar exchanges como Binance o Bitget, y evitar plataformas inseguras como Paxful.

Conocé la cotización de Ethereum, BNB y otras criptomonedas clave en dólares y pesos argentinos detalladas para este lunes.

Bitcoin bajó 0,97% a u$s77.107,47 este lunes 2 de noviembre. El mercado global de criptomonedas ronda los u$s2,58 billones.

El precio de Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más relevante, bajó 0,97% en las últimas 24 horas, tocando los u$s77.107,47, con un mercado de u$s1,55 billones, de acuerdo con Binance.

Con más de 40.111 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,58 billones este lunes 2 de noviembre, según CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un -0,96% en el último día. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,98%, mientras que Ethereum posee un 10,66%, y las otras monedas sumaron el 29,36%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Con datos al lunes 2 de noviembre, estos son los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.107,47 (-0,97%)

Ethereum: u$s2.255,19 (-0,28%)

BNB: u$s699,28 (-1,51%)

Ripple: u$s1,24 (-0,54%)

Solana: u$s92,18 (-2,43%)

Cardano: u$s0,19 (-2,22%)

Polkadot: u$s0,94 (-1,51%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,72%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al lunes 2 de noviembre:

Bitcoin: $130,26 millones

Ethereum: $3,83 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.070,05

Solana: $153.837,40

Cardano: $314,01

Polkadot: $1.565,02

Dogecoin: $123,53

Polygon: $146,58

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este lunes 2 de noviembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.658,60

DAI: $1.661,14

USDC: $1.661,20

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, es necesario abrir una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance Bitget, que operan como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), avalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite transferencias en pesos para fondear y realizar compras de criptomonedas.

Luego, basta con elegir la divisa digital deseada y adquirirla. Algunas exchanges también permiten el uso de tarjetas de crédito a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

Además, es posible intercambiar distintos activos y realizar transferencias de criptomonedas usando QR o claves públicas.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que permite transacciones directas entre usuarios.

En este sistema, es esencial verificar la reputación del vendedor y su historial de operaciones para garantizar una transacción segura.