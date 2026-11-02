Las repercusiones por el mayor ciberataque en la historia de los criptoactivos comenzaron a trasladarse de manera formal a los balances corporativos de Wall Street.

La empresa de software impulsado por inteligencia artificial y gestión de activos digitales Next Technology Holding Inc. (NXTT), que cotiza en el índice bursátil Nasdaq, aprobó por unanimidad de su directorio la liquidación total o pignoración de su reserva de 5.833 bitcoins (BTC).

La decisión administrativa, adoptada el pasado 30 de octubre de 2026, se fundamentó de forma explícita en el impacto que provocó el robo de más de u$s6.300 millones reportado por el exchange Binance.

Aunque la conducción de Next Technology aclaró formalmente que ninguno de sus activos digitales se encontraba depositado dentro de Binance ni bajo su intermediación, la magnitud del incidente disparó alertas internas sobre la fragilidad de los sistemas de resguardo.

¿Por qué Next Technology decidió desprenderse de sus reservas de Bitcoin?

La junta directiva de la compañía justificó la desinversión bajo el objetivo de reducir la exposición al riesgo de mercado y recomponer liquidez operativa:

En su comunicación oficial, la cúpula corporativa advirtió que el escenario tecnológico actual elevó de forma crítica la vulnerabilidad de las tesorerías cripto: "La junta consideró que los ataques de hackers internacionales, las vulnerabilidades de seguridad de los exchanges y las amenazas tecnológicas emergentes -incluyendo el posible impacto criptográfico de la computación cuántica- han incrementado los riesgos de custodia y de mercado asociados a las tenencias de bitcoin de la compañía".

A partir de este diagnóstico, la empresa facultó a su consejero delegado para definir los plazos, volúmenes y cotizaciones de salida.

Las operaciones podrán estructurarse en uno o múltiples tramos mediante ventas directas en plataformas del sector, transacciones en bloque (over the counter) con inversores institucionales o contratos de pignoración, mecanismo que permite entregar los activos como garantía crediticia para acceder a financiamiento bancario sin transferir la titularidad de inmediato.

¿Cómo reaccionó la acción de la empresa en Wall Street tras el anuncio?

La confirmación del repliegue sobre Bitcoin generó una inmediata oscilación en el valor bursátil de la compañía dentro del panel del Nasdaq.

Durante la rueda del 30 de octubre de 2026, el papel de NXTT retrocedió en las primeras horas hasta un mínimo intradiario de u$s4,64. A medida que aumentó el volumen operativo impulsado por el interés de los operadores, la cotización rebotó hasta un techo de u$s5,30, para luego estabilizarse en torno a los u$s4,91 por acción, según los registros de cotización de Yahoo Finance.

La firma remarcó frente a los reguladores del mercado estadounidense que no es posible garantizar el cronograma definitivo, los valores de cierre ni la concreción total de las ventas. Sin embargo, la determinación sentó un precedente de desinversión corporativa en un contexto donde los inversores institucionales auditan con mayor celo los mecanismos de custodia tras las brechas sufridas por los gigantes del intercambio digital.